«Спартак» подтвердил травму ахиллова сухожилия у Селихова

«Спартак» опубликовал заявление о травме вратаря команды Александра Селихова.

«Стали известны результаты дополнительного обследования Александра Селихова. У голкипера, который получил травму на одной из тренировок, диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия. В ближайшее время он будет прооперирован. Желаем Александру скорейшего возвращения в строй!» – говорится в публикации на официальном сайте клуба.