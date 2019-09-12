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    «Спартак» подтвердил травму ахиллова сухожилия у Селихова

    «Спартак» опубликовал заявление о травме вратаря команды Александра Селихова.

    «Стали известны результаты дополнительного обследования Александра Селихова. У голкипера, который получил травму на одной из тренировок, диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия. В ближайшее время он будет прооперирован. Желаем Александру скорейшего возвращения в строй!» – говорится в публикации на официальном сайте клуба.

    • По информации «СЭ», Селихов выбыл из строя как минимум на семь месяцев.
    • В текущем сезоне 25-летний футболист не сыграл ни одного матча.
    • В прошлой кампании в его активе было пять игр.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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