«Спорт-Экспресс»: Селихов выбыл минимум на семь месяцев

От этого косяка избавляться
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму ахилла, сообщает «Спорт-Экспресс».
25-летний вратарь будет прооперирован. Сроки восстановления после подобных операций составляют 7-8 месяцев. Отмечается, что оперировать Селихова будет один из лучших специалистов в мире по подобным травмам.
Селихов получил повреждение во время подготовки к матчу 9 тура РПЛ против «Урала». Перед этим вратарь впервые за долгое время вернулся в общую группу «Спартака».
- В текущем сезоне Селихов не сыграл ни разу.
- В сезоне-2018/19 в его активе пять матчей.