«Спорт-Экспресс»: Селихов выбыл минимум на семь месяцев

Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму ахилла, сообщает «Спорт-Экспресс».

25-летний вратарь будет прооперирован. Сроки восстановления после подобных операций составляют 7-8 месяцев. Отмечается, что оперировать Селихова будет один из лучших специалистов в мире по подобным травмам.

Селихов получил повреждение во время подготовки к матчу 9 тура РПЛ против «Урала». Перед этим вратарь впервые за долгое время вернулся в общую группу «Спартака».