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    «Спорт-Экспресс»: Селихов выбыл минимум на семь месяцев

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму ахилла, сообщает «Спорт-Экспресс».

    25-летний вратарь будет прооперирован. Сроки восстановления после подобных операций составляют 7-8 месяцев. Отмечается, что оперировать Селихова будет один из лучших специалистов в мире по подобным травмам.

    Селихов получил повреждение во время подготовки к матчу 9 тура РПЛ против «Урала». Перед этим вратарь впервые за долгое время вернулся в общую группу «Спартака».

    • В текущем сезоне Селихов не сыграл ни разу.
    • В сезоне-2018/19 в его активе пять матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии16
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      Рейтинг: +34

      Волька 1 час назад

      От этого косяка избавляться

      1
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      Рейтинг: +718

      MDAR 1 час назад

      Непруха какая-та. Сане, не задаваться. Все ещё будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20612

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Очень жаль. Не сдаваться !

      3
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      Рейтинг: +960

      rash1959 1 час назад

      Максименко обязан всё брать в свои лапы. А Селихову выздоравливать. Других вариантов просто нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6537

      ivanthebest 1 час назад

      Звиздец какой-то. Здоровья Саньку и вернуться наконец окрепшим и полностью готовым.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +471

      vlad1969 1 час назад

      Вот невезет!!((((((((( Здоровья!@!!!

      3
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      Рейтинг: +17566

      VVM1964 1 час назад

      Да - просто непруха какая у Александра (((

      5
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      Рейтинг: +5871

      piligrim1986 1 час назад

      да как так-то?

      4
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      Рейтинг: +1492

      giluxa1963 1 час назад

      дорогу молодым

      1
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      Рейтинг: +14254

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Желаю Саше пройти эти испытания как можно быстрее и не потеряться. Поправляйся.

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