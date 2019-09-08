Селихов получил повреждение во время подготовки к матчу. Вратарь вчера вернулся в общую группу

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил повреждение во время подготовки к матчу 9 тура РПЛ против «Урала».

«В ходе занятия получил повреждение голкипер Александр Селихов. Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие. По предварительной информации от медицинского штаба, речь идет о его частичном повреждении. В ближайшее время Селихов пройдет дополнительное обследование, по результатам которого определится тактика дальнейшего лечения», – сообщила пресс-служба «Спартака».

Вчера официальный сайт клуба сообщил, что Селихов впервые за долгое время вернулся в общую группу.