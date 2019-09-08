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    Селихов получил повреждение во время подготовки к матчу. Вратарь вчера вернулся в общую группу

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил повреждение во время подготовки к матчу 9 тура РПЛ против «Урала».

    «В ходе занятия получил повреждение голкипер Александр Селихов. Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие. По предварительной информации от медицинского штаба, речь идет о его частичном повреждении. В ближайшее время Селихов пройдет дополнительное обследование, по результатам которого определится тактика дальнейшего лечения», – сообщила пресс-служба «Спартака».

    Вчера официальный сайт клуба сообщил, что Селихов впервые за долгое время вернулся в общую группу.

    • Футболист мог отправиться летом в аренду.
    • В текущем сезоне Селихов не сыграл ни разу.
    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +964

      Boeung777 3 минуты назад

      Да, какая-то непруха совсем. И тем не менее, здоровья и скорейшего восстановления.

      0
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      Рейтинг: +19850

      oyabun 28 минут назад

      Дзагоев №2 ? Представляю, как сам Александр расстроен. Просто непрерывные повреждения какие то. Поскорее поправиться и не падать духом!

      0
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      Рейтинг: +3939

      filosof sparty 29 минут назад

      Да что ж такое то, Саша!? Это ж надо так не прёт...

      1
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      Рейтинг: +292

      RyslanZ 40 минут назад

      Здоровья Александру,и в дальнейшем избегать травм,как в игре ,так и на тренировках !

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