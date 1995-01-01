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    «Милан» и «Интер» построят новый стадион за 605 миллионов

    «Милан» и «Интер» возведут новый совместный стадион, сообщает Corriere della Sera.

    По информации источника, арена, предполагаемая вместимость которой составит 60 тысяч мест, обойдется клубам в 605 миллионов евро.

    Еще 45 миллионов будет потрачено на снос «Сан-Сиро», вмещающего более 80 тысяч зрителей.

    Одной из особенностей нового стадиона станет смена его цветов. В дни матчей «Интера» сооружение будет окрашиваться в черно-синие цвета, а в дни матчей «Милана» – в красно-черные.

    Источник: Corriere della Sera

    Итальянская ежедневная газета. Издается с марта 1876 года. Редакция находится в Милане.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1217

      Manilov 17 минут назад

      На самом деле давно пора уже. И вечно хреновый газон и пропахшие мочой окрестности, давно пора сменить.

      0
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      Рейтинг: +1267

      KalterJax 37 минут назад

      А если они вместе будут играть против друг друга, то как?)

      0
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      Рейтинг: +700

      GSmall 1 час назад

      Печально.Такой легендарный стадик под снос это "живодёрство"

      0
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      Рейтинг: +5782

      mihail200606 1 час назад

      Ну смена цветов не удивишь, на Баварии так же..
      Но они все время мечтали же разные стадионы иметь..))

      0
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      Рейтинг: +19

      _Olezhek_ 2 часа назад

      А зачем сносить Сан-Сиро? вложитесь вместе во второй стадион да и играйте один на Сан-Сиро стадионе, второй на новом стадионе

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      Рейтинг: +462

      Mister_Tomsk > _Olezhek_ 27 минут назад

      ты бы строил за свои бабки мне дом, если бы жили в одном доме до этого?)))

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