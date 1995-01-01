«Милан» и «Интер» построят новый стадион за 605 миллионов

«Милан» и «Интер» возведут новый совместный стадион, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, арена, предполагаемая вместимость которой составит 60 тысяч мест, обойдется клубам в 605 миллионов евро.

Еще 45 миллионов будет потрачено на снос «Сан-Сиро», вмещающего более 80 тысяч зрителей.

Одной из особенностей нового стадиона станет смена его цветов. В дни матчей «Интера» сооружение будет окрашиваться в черно-синие цвета, а в дни матчей «Милана» – в красно-черные.