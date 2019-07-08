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    «Спартак» подал заявление на болельщика ЦСКА из-за поста в твиттере, где тот назвал Луиса Адриано «обезьяной»

    «Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА, бывшего главу пресс-службы РФС Андрея Малосолова, сообщает «Чемпионат».

    По итогам рассмотрения заявления, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по ст. 282 КоАП («Возбуждение ненависти»).

    В клубе решили привлечь Малосолова к ответственности после того, как сисадмин «Спартака» Багузин А. отправил скриншот твита Малосолова пресс-атташе клуба Антону Лисину, который переслал файл Цорну.

    • Во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между бразильским нападающим красно-белых Луисом Адриано и защитником армейцев Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
    • «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время», – написал в твиттере Малосолов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3364

      Добрый Бобер 17 минут назад

      Свежая новость! На штампе 08.07.19.

      1
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      Рейтинг: +29

      Ссппааррттаакк 29 минут назад

      Он же вообще не похож.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32524

      portero 33 минуты назад

      почему когда оскорбляют белого это не расизм? а любой , чуток другой, даже не нигер, уже орет про расизм , кому то это выгодно, чтоб на власти меньше внимания обращали, подкинуть рабам темку для грызни.....

      4
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      Рейтинг: +38

      rjrf 37 минут назад

      Тут ещё можно поспорить кто обезьяна.

      0
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      Рейтинг: +2882

      Yurok161 38 минут назад

      Цорн обезьяна?

      2
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      Рейтинг: +1237

      klim2m 50 минут назад

      Ахринеть уже национальным признаком категории людей стали обезянка и чурка во де билье ))))

      1
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      Рейтинг: +1993

      Ubuntu 53 минуты назад

      Обезьяна в том моменте повела себя по свински

      3
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      Рейтинг: +4448

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      И при чём тут Спартак? Он вроде как не является ни их воспитанником, ни их игроком.
      Обезьяна что, сама за себя постоять не сможет?

      5
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      Рейтинг: +32524

      portero > GoldPlayFIFARus9 31 минуту назад

      а попиарится. ну и бонусы заработать на модной тему угнетения бледнолицых...

      1
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      Рейтинг: -13353

      пьяныйхоровод > GoldPlayFIFARus9 20 минут назад

      "Я на вас жалобу подам .....коллективную" ! ( (с) х/ф "Иван Васильевич меняет профессию ".)

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