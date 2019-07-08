«Спартак» подал заявление на болельщика ЦСКА из-за поста в твиттере, где тот назвал Луиса Адриано «обезьяной»

«Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА, бывшего главу пресс-службы РФС Андрея Малосолова, сообщает «Чемпионат».

По итогам рассмотрения заявления, подписанного генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по ст. 282 КоАП («Возбуждение ненависти»).

В клубе решили привлечь Малосолова к ответственности после того, как сисадмин «Спартака» Багузин А. отправил скриншот твита Малосолова пресс-атташе клуба Антону Лисину, который переслал файл Цорну.