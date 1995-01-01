Бабаев подтвердил, что летом ЦСКА хотел купить Соболева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о попытках клуба усилить атаку за счет игроков, выступающих в РПЛ.

– Искали ли вы нападающего в России? Выходили ли на Шомуродова?

– Варианты в России рассматривались, но почти во всех случаях был категорический отказ со стороны клубов по причине нежелания продавать своих ведущих игроков. Никаких вопросов к коллегам нет, все понятно. Конечно, все покупается и продается, включая Криштиану Роналду, но это не наш случай. Рыночные условия никого не устраивали. Коллеги с первого дня говорили, что им это неинтересно.

– Настолько высокие запросы?

– До обсуждения даже не дошло. Нам говорилось: «Чтобы вы не тратили время, сразу скажем, что продавать игроков мы не заинтересованы». В России были два варианта, в обоих случаях это было так.

– Второй вариант – Соболев?

– Да.