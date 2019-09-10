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    Отбор молодежного Евро-2021. Сборная России в меньшинстве удержала ничью в Болгарии

    Состоялся матч второго тура отборочного цикла молодежного Евро-2021. Сборная России в гостях не смогла обыграть болгар.

    Россияне заканчивали встречу в меньшинстве после удаления нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. После двух туров сборная России занимает в группе третье место.

    Отбор молодежного Евро-2021. Группа 5. 2-й тур

    Болгария-U21 – Россия-U21 – 0:0

    Удаления: нет – Игнатьев, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2019 22:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6703

      Вомбат 3 минуты назад

      После каждого более или менее позорно проваленного отбора тренеры молодежной сборной России меняются, но система остается той же - это обкатка спартаковской молодежки в международных матчах. Россия тут вообще не при делах, у красно-белых достаточно людей во властных структурах, чтобы так было всегда, и людей с тренерскими дипломами тоже хватает. Поэтому Россия была есть и будет без Олимпийских игр и без молодежных чемпионатов Европы и мира.

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      Рейтинг: +6866

      ufos73 19 минут назад

      А кто то с пеной у рта доказывает, что основной команде нужна эта молодежь...

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      Рейтинг: +715

      shikari__ > ufos73 12 минут назад

      а хто та доказывает, что сборной нужен Дзюба. и?

      0
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      Рейтинг: +3864

      Lester84 28 минут назад

      Состав сборной в этом матче - на 70% игроки основного состава клубов РПЛ. Как же можно так убого играть??? Я думал Чалову в этом сезоне мешает развиваться кадровый голод в ЦСКА - партнера толкового не хватает. Ан нет - в сборной он еще слабее играет. Понятно теперь почему Чабан делает выбор в пользу Дзюбы

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      Рейтинг: +2968

      paracetamol 36 минут назад

      Интересно, кто козел-вожатый у этого стада баранов?

      0
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      Рейтинг: +6559

      ivanthebest 53 минуты назад

      Не ну с таким составом радоваться ничьей с болгарией, такое себе такое...

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      Рейтинг: +621

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      КАК МОЖНО ТАК НЕ ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДИТЬ К ИГРАМ?

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      Рейтинг: +2865

      Gek Dement > ZAITZEFF2011 1 час назад

      В чем неответственность?

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      Рейтинг: +621

      ZAITZEFF2011 > Gek Dement 51 минуту назад

      в плохой игре. Нужно всем дать мастеров спорта за этот результат. Целый матч не забить хотя бы один мяч и ПРОДЕРЖАТЬСЯ С 88 МИНУТЫ без Игнатьева дорогого стоит. Думаю, что игроки которые позиционируют себя, как замену нашим ветеранам в основной сборной должны играть и стараться лучше. И еще вопрос. Вы хоть игру смотрели или пофлудить решили со мной?

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      Рейтинг: +2865

      Gek Dement > ZAITZEFF2011 35 минут назад

      Обзор я смотрел. А что скажите, кто-то где то предлагал им мастеров спорта дать? И ещё скажите, а в футболе в каком проценте игр, хотя бы один мяч за матч забивается, вы владеете, статистикой? Я вот вижу сейчас два матча 4 очка, это не похоже на неответственный подход к играм. Вы почему решили что очков должно быть 6? Соперники тоже так же хотят набрать очки, а я не припомню чтобы нашу молодежь признавали лучшей в мире, чтобы на них накладывалась обязательство брать сто процентов очков. И я ответа не увидел, в чем неответственность? "Плохая игра", "хорошая игра", это субъективные красивые словеса, в чем конкретно неответственность?

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      Рейтинг: +715

      shikari__ > Gek Dement 15 минут назад

      "Вы почему решили что очков должно быть 6?" патамушта. хотя бы по этому: Bulgaria U21 общая стоимость = 6,58 Млн € , Фёдор Чалов = 16,00 Млн €, Russia U21 = 59,00 Млн €. потому что большинство их игроков сборной не играет за основные команды чемпионата Болгарии, а большинство наших уже в основе клубов РПЛ. "а я не припомню чтобы нашу молодежь признавали лучшей в мире" а кто признает вообще худшую и лучшую молодежь в мире?

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      Рейтинг: +621

      ZAITZEFF2011 > Gek Dement 7 минут назад

      Разговора и переписки не будет.Нет смысла. У вас весь футбол как и жизнь в обзорах и я был прав. Вы флудераст.

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