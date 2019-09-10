Отбор молодежного Евро-2021. Сборная России в меньшинстве удержала ничью в Болгарии

Состоялся матч второго тура отборочного цикла молодежного Евро-2021. Сборная России в гостях не смогла обыграть болгар.

Россияне заканчивали встречу в меньшинстве после удаления нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. После двух туров сборная России занимает в группе третье место.

Отбор молодежного Евро-2021. Группа 5. 2-й тур

Болгария-U21 – Россия-U21 – 0:0

Удаления: нет – Игнатьев, 88.