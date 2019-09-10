Отбор молодежного Евро-2021. Сборная России в меньшинстве удержала ничью в Болгарии

После каждого более или менее позорно проваленного отбора тренеры молодежной сборной России меняются, но система остается той же - это обкатка спартаковской молодежки в международных матчах. Россия тут вообще не при делах, у красно-белых достаточно людей во властных структурах, чтобы так было всегда, и людей с тренерскими дипломами тоже хватает. Поэтому Россия была есть и будет без Олимпийских игр и без молодежных чемпионатов Европы и мира.
Состоялся матч второго тура отборочного цикла молодежного Евро-2021. Сборная России в гостях не смогла обыграть болгар.
Россияне заканчивали встречу в меньшинстве после удаления нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. После двух туров сборная России занимает в группе третье место.
Отбор молодежного Евро-2021. Группа 5. 2-й тур
Болгария-U21 – Россия-U21 – 0:0
Удаления: нет – Игнатьев, 88.