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    Прядкин – о судействе: «Мы просим улучшения. Мы в открытую выразили недоверие к Егорову»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги общего собрания клубов-членов организации, где обсуждались вопросы судейства. Лига выразила недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

    «Мы просим улучшения, будем так говорить. И, возможно, выработки дорожной карты — то, к чему мы стремимся. К подведению новых арбитров.

    Помню, четверых футбольных арбитров мы с президентом ЦСКА Евгением Гинером пролоббировали на исполкоме. Это еще когда Алексей Еськов был молодым! И очень мало молодых перспективных ребят с тех пор пришло в РПЛ.

    Мы говорим о подготовке, о физических кондициях, о трактовке правил и так далее. Мы в открытую выразили недоверие к Егорову. Надеюсь, нас услышат», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2019 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4882

      Агасфер 1 час назад

      Не "к",а просто-недоверие Егорову.Откуда их набрали в руководство нашим многострадальным футболом???

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