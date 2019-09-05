Прядкин – о судействе: «Мы просим улучшения. Мы в открытую выразили недоверие к Егорову»

Президент РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги общего собрания клубов-членов организации, где обсуждались вопросы судейства. Лига выразила недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

«Мы просим улучшения, будем так говорить. И, возможно, выработки дорожной карты — то, к чему мы стремимся. К подведению новых арбитров.

Помню, четверых футбольных арбитров мы с президентом ЦСКА Евгением Гинером пролоббировали на исполкоме. Это еще когда Алексей Еськов был молодым! И очень мало молодых перспективных ребят с тех пор пришло в РПЛ.

Мы говорим о подготовке, о физических кондициях, о трактовке правил и так далее. Мы в открытую выразили недоверие к Егорову. Надеюсь, нас услышат», – сказал Прядкин.