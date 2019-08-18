Орлов: «Егоров как Папа Римский в департаменте судейства. Надо менять систему»

Комментатор, журналист и ведущий Геннадий Орлов считает, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не должен в одиночку принимать решение о назначении арбитров на матчи.

По мнению Орлова, нынешняя система не работает и ее нужно поменять.

«Я считаю, что должна быть коллегиальная система работы департамента судейства. Есть Левников, он не имеет отношения к назначению судей на матчи, как Егоров. Почему? Хотя он возглавляет судейский комитет. Должны быть три-четыре человека, которые могут друг другу высказывать свои мнения. Должны быть обсуждение и высказывание друг другу своего мнения. Один Егоров… Есть пословица: «Не надо быть в свите Римского Папы». Он как Римский Папа: как скажет, так и будет. Надо поменять систему.

Когда был Розетти, он, конечно, был авторитетным человеком. У Егорова нет такого авторитета, как у итальянца, нужно еще два человека в департаменте – Левников и один авторитетный человек. Мне на ум приходит Алексей Спирин – он постарше, но опытный и квалифицированный судья. Он мастер и прошел все и вся. Одного на откуп – это неправильно. Должно быть все коллегиально. Эта проблема требует тщательной доработки. Во всяком случае, та система, которая есть сейчас, она не срабатывает, значит, надо искать другое», – сказал Орлов.

После матча шестого тура РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (0:0) нападающий петербуржцев Артем Дзюба раскритиковал судейство Алексея Матюнина и назвал Егорова фантазером.