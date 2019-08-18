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    Орлов: «Егоров как Папа Римский в департаменте судейства. Надо менять систему»

    Комментатор, журналист и ведущий Геннадий Орлов считает, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не должен в одиночку принимать решение о назначении арбитров на матчи.

    По мнению Орлова, нынешняя система не работает и ее нужно поменять.

    «Я считаю, что должна быть коллегиальная система работы департамента судейства. Есть Левников, он не имеет отношения к назначению судей на матчи, как Егоров. Почему? Хотя он возглавляет судейский комитет. Должны быть три-четыре человека, которые могут друг другу высказывать свои мнения. Должны быть обсуждение и высказывание друг другу своего мнения. Один Егоров… Есть пословица: «Не надо быть в свите Римского Папы». Он как Римский Папа: как скажет, так и будет. Надо поменять систему.

    Когда был Розетти, он, конечно, был авторитетным человеком. У Егорова нет такого авторитета, как у итальянца, нужно еще два человека в департаменте – Левников и один авторитетный человек. Мне на ум приходит Алексей Спирин – он постарше, но опытный и квалифицированный судья. Он мастер и прошел все и вся. Одного на откуп – это неправильно. Должно быть все коллегиально. Эта проблема требует тщательной доработки. Во всяком случае, та система, которая есть сейчас, она не срабатывает, значит, надо искать другое», – сказал Орлов.

    После матча шестого тура РПЛ «Зенит»«Ахмат» (0:0) нападающий петербуржцев Артем Дзюба раскритиковал судейство Алексея Матюнина и назвал Егорова фантазером.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3308

      порт 4 минуты назад

      что то у Егорки совсем не клеится.

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      Рейтинг: +838

      Genz 8 минут назад

      Пишите жалобы в Кремль Ленину, а Путин прочтет. Незаменимых судей нет. Пусть Егорова заменит Чубайс

      0
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      Рейтинг: +13839

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Наконец-то ты, Геннадий Сергеевич, прочувствовал то, что переживают другие команды после встреч с Зенитом. Когда всё в одни ворота, когда всё решено задолго до игры. Что?.. Неприятно быть мальчиком для битья???... *****

      0
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      Рейтинг: +1988

      TOMSON > DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Давайте не будем. Зениту не меньше прилетает от судей и принятых «не футбольных» решений. Одно только снятие очков после петарды чего стоит...

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      Рейтинг: +138

      RJM555 24 минуты назад

      а чем не доволен ....что пендаль не постввил...дак он вам другие условия организовал удалил защитника в начале игры чем это жуже?

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      Рейтинг: +2931

      BarStep 27 минут назад

      Нет, нужен просто слепой жребий.. Причём за сутки до тура..

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