Егоров – о судействе в РПЛ: «Некоторые арбитры снизили к себе требования»

В Чечне набирайте - там разбираются.
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о ситуации с работой арбитров в первых пяти турах российской Премьер-лиги.
«Некоторые арбитры снизили к себе требования, Дюков дал задание: подготовим для исполкома дополнительный список молодых ребят, чтобы в РПЛ усилить конкуренцию», – сказал Егоров.
Также он отметил, что аналогичные проблемы есть и в ФНЛ, поэтому к работе на матчах турнира уже привлечены шесть молодых арбитров.
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