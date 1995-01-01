Егоров – об эпизоде с Чаловым: «Игрока «Сочи» должны были удалить и назначить пенальти»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров указал на серьезную ошибку судейской бригады во главе с Виталием Мешковым во время матча 5-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи».

«Завтра будет рассмотрен момент с Чаловым на КДК. Момент черно-белый, игрок должен был быть удален и назначен 11-метровый удар, другого варианта быть не может.

Про Сигурдссона: это та ситуация. когда невозможно не показать желтую карточку. Но это не красная карточка. Когда в таких ситуациях мы не показываем карточки, это всех нервирует. Объяснить почему так – не могу. Он в личном разговоре мне сказал, что «подвис», – сказал Егоров.

ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» со счетом 0:0.

Армейский клуб обратится в РФС по поводу судейства в этом матче.

Во время игры Чалов получил перелом носа со смещением, у Сигурдссона повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопа.

Егоров: «Даудов подошел к судье, чтобы обезопасить его. Чтобы в арбитра ничего не кинули»