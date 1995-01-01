Чалов получил перелом носа со смещением, у Сигурдссона повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопа

ЦСКА опубликовал официальное заявление по итогам медицинского обследования двух игроков команды – Арнора Сигурдссона и Федора Чалова.

«Обследование выявило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. У Сигурдссона диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава», – говорится в публикации на официальном сайте армейцев.