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    Чалов получил перелом носа со смещением, у Сигурдссона повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопа

    ЦСКА опубликовал официальное заявление по итогам медицинского обследования двух игроков команды – Арнора Сигурдссона и Федора Чалова.

    «Обследование выявило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. У Сигурдссона диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава», – говорится в публикации на официальном сайте армейцев.

    • Оба футболиста получили травмы во время матча 5-го тура РПЛ против «Сочи».
    • В этом сезоне Чалов забил два мяча и сделал один ассист в пяти играх.
    • На счету Сигурдссона один забитый гол в пяти поединках.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +60

      biber ru 2 минуты назад

      *****, это футбол или бои без правил и судей?!

      0
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      Рейтинг: +1454

      _Kesh_Suntar_ 3 минуты назад

      Сочи и судья свои задачу выполнили, премию от Газпрома 5+! Сломали нос а другого на месяц отправили а лазарет лечится!,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4351

      Агасфер 26 минут назад

      Перспективы и сроки восстановления???

      0
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