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    Егоров: «Даудов подошел к судье, чтобы обезопасить его. Чтобы в арбитра ничего не кинули»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с участием президента «Ахмата» Магомеда Даудова и главного арбитра матча пятого тура со «Спартаком» (1:3) Алексеем Сухим.

    После финального свистка Даудов взял арбитра под руку и прошел вместе с ним в подтрибунное помещение.

    «Угроз не было, я репортаж смотрел. В рапорте делегата написано, что Даудов находился рядом с технической зоной, не имея на это права, и завтра момент будет рассмотрен в КДК.

    В судейскую никто не заходил. Я сам разговаривал с Даудовым и мне он гарантировал, что никаких эксцессов не было, что никакого воздействия не было. У нас там был и делегат, и допкомиссар. Ни у кого вопросов не возникло.

    Даудов после матча просто подошел к арбитру, чтобы обезопасить его, чтобы не кинули ничего в арбитра. Своим нахождением рядом сделал так, чтобы не произошло никаких действий в адрес судьи», – цитирует Егорова в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • Напомним, после того, как Сухой удалил нападающего грозненцев Аблае Мбенга, кто-то по громкой связи на «Ахмат-Арене» оскорбил арбитра, крикнув: «Судья – гондон».
    • В «Ахмате» заявили, что это был сотрудник пресс-службы стадиона, и что его уже уволили за данный поступок.
    • Позже телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что в микрофон кричал Даудов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии28
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      Рейтинг: +932

      GermanVo 3 минуты назад

      Егоров вообще не тянет на свою должность. Судьи работают хуже некуда. А в этом эпизоде, где надо было проявить стержень и при помощи министра РФС поставить на место обезьяну, он просто обос..лся. Позор.

      0
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      Рейтинг: +257

      Rabinovi_ch 9 минут назад

      СЫКЛО

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1366

      Axe111 11 минут назад

      АХАХАХАХАПХАХАХАХХ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20260

      gol_kak_sokol 20 минут назад

      Егоров пукнул. И,прикусив язык, заткнулся.- смельчак.

      1
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      Рейтинг: +2796

      САДЫЧОК 20 минут назад

      Егоров: «Даудов....Ага , на шашлык пригласил !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1753

      Ubuntu 23 минуты назад

      Егоров - аут!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3144

      Добрый Бобер 34 минуты назад

      Ну вот и сказочке конец. Егоров сглотнул и вытер рот.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      vingor 38 минут назад

      Чтобы судья не самоубился))))

      2
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      Рейтинг: +8119

      vka1970 43 минуты назад

      Мели Емеля, твоя неделя.
      И это в век интернета.
      Мрак.

      4
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      Рейтинг: +4368

      ilichkadr 46 минут назад

      Интересно, сколько приплатили Егорову, если и он принял участие в фальсификации инцидента. Согласно регламенту Даудова вообще быть не должно в подтрибунном помещении. Его место на трибуне согласно купленных билетов. ОМОН его должен был задержать и посадить в автозак за нарушение общественного порядка в общественном месте. Пресс-служба несет одну ахинею, а Егоров другую.

      5
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      Рейтинг: +2579

      AtticusFinch > ilichkadr 21 минуту назад

      Да никто ему не платил даже, что ты несёшь - просто дали бумажку с текстом и сказали прочитаешь перед СМИ на досуге...

      1
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      Рейтинг: +4368

      ilichkadr > AtticusFinch 12 минут назад

      Не поверю, что Егоров мог до такой степени опуститься.......

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