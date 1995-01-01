Егоров: «Даудов подошел к судье, чтобы обезопасить его. Чтобы в арбитра ничего не кинули»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с участием президента «Ахмата» Магомеда Даудова и главного арбитра матча пятого тура со «Спартаком» (1:3) Алексеем Сухим.

После финального свистка Даудов взял арбитра под руку и прошел вместе с ним в подтрибунное помещение.

«Угроз не было, я репортаж смотрел. В рапорте делегата написано, что Даудов находился рядом с технической зоной, не имея на это права, и завтра момент будет рассмотрен в КДК.

В судейскую никто не заходил. Я сам разговаривал с Даудовым и мне он гарантировал, что никаких эксцессов не было, что никакого воздействия не было. У нас там был и делегат, и допкомиссар. Ни у кого вопросов не возникло.

Даудов после матча просто подошел к арбитру, чтобы обезопасить его, чтобы не кинули ничего в арбитра. Своим нахождением рядом сделал так, чтобы не произошло никаких действий в адрес судьи», – цитирует Егорова в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.