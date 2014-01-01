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    После матча «Ахмат» – «Спартак» Даудов схватил за руку судью и увел его под трибуны

    Президент «Ахмата» и глава парламента Чечни Магомед Даудов после финального свистка в матче со «Спартаком» лично пообщался с судьей Алексеем Сухим.

    Даудов схватил арбитра за руку и повел в тоннель, который ведет в подтрибунное помещение. Болельщики при этом аплодировали и кричали «Давай, давай». Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Спросите у Расула».

    Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что именно Даудов оскорбил судью по микрофону, а не сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, который впоследствии был уволен.

    • Инцидент случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».
    • Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщал, что Даудов появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал какой-то жест в адрес арбитра.
    • «Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3.

    Источник: телеграм-канал «Спросите у Расула»

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии40
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      Рейтинг: +783

      22 raza chemp 1 минуту назад

      За такое очков лишают и дискволифиуируют команду

      0
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      Рейтинг: +11229

      slavutiq70 3 минуты назад

      Как в лихие 90 ,,,,ну а если бы судья действительно сильно бы накосячил допустим поставил бы пендаль по ошибке в ворота Ахмата,,,,тогда наверное расстрел на месте,,,,,

      0
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      Рейтинг: +1572

      Евгений Агеев 8 минут назад

      Да как вариант вообще исключить из РПЛ. Можно допустить до игр в ПФЛ, но на нейтральном поле....

      0
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      Рейтинг: +3136

      Добрый Бобер 9 минут назад

      Ну вот как так? Если по достоинству прокомментировать эту новость - забанят. А если уж совсем развернуть комментарий - посадят. Где справедливость?

      1
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      Рейтинг: +112

      sachsen-leipzig 17 минут назад

      Как я говорил дудов себе многое позволяет, надо сперва разобраться что там было , пусть он посмотрит видео повторы что там было и кто не прав , потом уже осуждать итд , да и это это некто не имеет права делать , есть специальная комиссия которая вынесет санкции в этом случае.
      Дудов позор!

      0
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      Рейтинг: +1472

      алдан2014 27 минут назад

      Из за горстки ошалевших от власти чинуш нельзя простых людей лишать праздника футбола.Как лишили его россиян,не показывая матчи по центральным Каналам.Я живу в Якутии,у нас разница с Москвой 6часов.Матчи идут ночью,так ещё приходится искать где посмотреть,и не всегда получается.

      0
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      Рейтинг: +1472

      алдан2014 35 минут назад

      Физическое воздействие на судью.А что было там где нет камер?

      0
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      Рейтинг: +11184

      bset 36 минут назад

      Чеченское гостеприимство

      5
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      Рейтинг: +1876

      TOMSON 38 минут назад

      Вот обратит внимание на это УЕФА и всей стране прилететь может. Футбол должен быть вне политики, а когда любой из чинушь может вот так безнаказанно подойти к судье, об этом говорить не приходится...

      1
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      ...
      Рейтинг: +4342

      ilichkadr > TOMSON 35 минут назад

      Интересно было бы узнать от судьи, что там ему лопотал Даудов?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +393

      Frankfurt Am Main 41 минуту назад

      пускай все команды настраиваютса на этот агмад и выносят в фнл этих дикарей. ((

      6
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      Рейтинг: +4342

      ilichkadr > Frankfurt Am Main 37 минут назад

      Не все команды на это способны в силу своих финансовых возможностей.

      1
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      Рейтинг: +1472

      алдан2014 > Frankfurt Am Main 34 минуты назад

      Для них и лигу расширят.

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      Рейтинг: +393

      Frankfurt Am Main > алдан2014 28 минут назад

      своя лига будет, агмад алания сп.нальчик кто там ещё присоединиться...

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