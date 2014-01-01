После матча «Ахмат» – «Спартак» Даудов схватил за руку судью и увел его под трибуны

Президент «Ахмата» и глава парламента Чечни Магомед Даудов после финального свистка в матче со «Спартаком» лично пообщался с судьей Алексеем Сухим.

Даудов схватил арбитра за руку и повел в тоннель, который ведет в подтрибунное помещение. Болельщики при этом аплодировали и кричали «Давай, давай». Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Спросите у Расула».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что именно Даудов оскорбил судью по микрофону, а не сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, который впоследствии был уволен.