После матча «Ахмат» – «Спартак» Даудов схватил за руку судью и увел его под трибуны

За такое очков лишают и дискволифиуируют команду
Президент «Ахмата» и глава парламента Чечни Магомед Даудов после финального свистка в матче со «Спартаком» лично пообщался с судьей Алексеем Сухим.
Даудов схватил арбитра за руку и повел в тоннель, который ведет в подтрибунное помещение. Болельщики при этом аплодировали и кричали «Давай, давай». Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Спросите у Расула».
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что именно Даудов оскорбил судью по микрофону, а не сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, который впоследствии был уволен.
- Инцидент случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».
- Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщал, что Даудов появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал какой-то жест в адрес арбитра.
- «Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3.