«Мутко против»: судью оскорбил глава парламента Чечни Даудов, а не сотрудник пресс-службы

Назван человек, который оскорблял судью Алексея Сухого во время матча «Ахмат» – «Спартак» (1:3).

«Руководство клуба «Ахмат» сообщило об увольнении сотрудника, прооравшего «судья – гондон» во время матча «Ахмат» – «Спартак». Но это не так. Клуб не имеет полномочий увольнять с должности председателя парламента Чечни Магомеда Даудова – а это именно он кричал в микрофон. К слову, вместе с Даудовым в ложе находился Рамзан Кадыров и его ближайшее окружение», – утверждает телеграм-канал «Мутко против».

Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщил, что Даудов, который также занимает пост президента «Ахмата», появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал жест в адрес арбитра.