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    «Мутко против»: судью оскорбил глава парламента Чечни Даудов, а не сотрудник пресс-службы

    Назван человек, который оскорблял судью Алексея Сухого во время матча «Ахмат»«Спартак» (1:3).

    «Руководство клуба «Ахмат» сообщило об увольнении сотрудника, прооравшего «судья – гондон» во время матча «Ахмат» – «Спартак». Но это не так. Клуб не имеет полномочий увольнять с должности председателя парламента Чечни Магомеда Даудова – а это именно он кричал в микрофон. К слову, вместе с Даудовым в ложе находился Рамзан Кадыров и его ближайшее окружение», – утверждает телеграм-канал «Мутко против».

    Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщил, что Даудов, который также занимает пост президента «Ахмата», появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал жест в адрес арбитра.

    • Инцидент на матче случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской рубки крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».
    • Сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов был уволен после оскорбления судьи Алексея Сухого. Позже он прокомментировал случившееся.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    12.08.2019 14:20
    Комментарии77
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      Рейтинг: -18

      xavo44 12 августа, 17:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -9
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      Рейтинг: +768

      Genz 12 августа, 17:38

      Молодец даудов. Что продажные судьи гондоны ,надо кричать всем подряд. Ещё они пи...асы

      -1
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      Рейтинг: +10972

      Alimpasha 12 августа, 17:23

      Когда кончите исходить желчью,сообщите,поговорим спокойно.

      0
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      Рейтинг: +1207

      Бомбардиръ > Alimpasha 23 часа назад

      Когда заплатите долг за электроэнергию в астрономическую сумму и перестанете шантажировать бунтом, сообщите, поговорим спокойно.

      0
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      Рейтинг: +1270

      zabvo9406 12 августа, 17:14

      Кто бы сомневался!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +607

      ААМ 12 августа, 17:14

      Нужно наказать за такие выходки "Ахмат", как в Европе -лишить, например, 10 очков и ещё 5 пять матчей либо без зрителей, либо на нейтральном поле. А то местные совсем обнаглеют.

      6
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      Рейтинг: +3158

      Добрый Бобер 12 августа, 17:09

      Да какая разница кто сказал? Есть факт выступления по громкоговорителю. Есть факт того, что это не первый раз. Нужно дисквалифицировать стадион. Пусть принимают домашние матчи в Калининграде. Ну или где у нас ещё стадионы после ЧМ-2018 простаивают...

      14
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      Рейтинг: +1314

      sobaka120982 > Добрый Бобер 12 августа, 19:46

      Вот это правильно

      4
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      Рейтинг: +452

      Сергей Каспийский 12 августа, 16:59

      Вообще нужно проводить открытое разбирательство и выносить соответствующее наказание. Допустим брат Кодырища судил футбольный матч в Москве и Мотвиенко в Лужниках на весь стадион крикнула, что он и его брат Г__ДОНы!!! Вот бы был скандал, угрозы и требования............ Нужно показать некоторым личностям как должен поступать культурный человек, но сначала научитесь играть в футбол, а не устраивайте звериные истерики, когда вашу команду обыгрывают.

      2
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      Рейтинг: -1

      Fanat195 12 августа, 16:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да пошли вы все ***** приходите с войной .****** и высушим

      -11
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      ...
      Рейтинг: +62

      Astan4anin-RW > Fanat195 12 августа, 18:22

      Если больной так и скажи, а если муслим гадости не говори, где твое воспитание? На общество кидаешься будто бестолковый баран. Ради искушения не греши во вред себе.

      3
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      Рейтинг: +325

      yarik1_78 12 августа, 16:52

      Зверьки горные одним словом!

      2
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      Рейтинг: +4181

      серега кашин 12 августа, 16:27

      а надо за такое снимать очков 6-9 и пусть себе кричат в пфл

      11
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