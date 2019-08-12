«Мутко против»: судью оскорбил глава парламента Чечни Даудов, а не сотрудник пресс-службы

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Назван человек, который оскорблял судью Алексея Сухого во время матча «Ахмат» – «Спартак» (1:3).
«Руководство клуба «Ахмат» сообщило об увольнении сотрудника, прооравшего «судья – гондон» во время матча «Ахмат» – «Спартак». Но это не так. Клуб не имеет полномочий увольнять с должности председателя парламента Чечни Магомеда Даудова – а это именно он кричал в микрофон. К слову, вместе с Даудовым в ложе находился Рамзан Кадыров и его ближайшее окружение», – утверждает телеграм-канал «Мутко против».
Перед выкриками из дикторской один из телекомментаторов сообщил, что Даудов, который также занимает пост президента «Ахмата», появился в технической зоне между скамейками команд и пальцем показал жест в адрес арбитра.
- Инцидент на матче случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской рубки крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».
- Сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов был уволен после оскорбления судьи Алексея Сухого. Позже он прокомментировал случившееся.