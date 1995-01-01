Уволенный сотрудник «Ахмата» объяснил, зачем оскорбил судью

Бывший сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, уволенный после оскорбления судью Алексея Сухого во время матча грозненского клуба со «Спартаком», прокомментировал инцидент.

– Вас действительно уволили за то, что вы подошли к микрофону и оскорбили судью?

– Да, это так. Прежде всего, я человек, который переживает за свою команду. Увидел безобразное судейство и не совладал с эмоциями. У меня есть доступ к дикторской кабинке, в тот момент я находился в ней, не справился с эмоциями и прокричал в микрофон то, что вы слышали. Конечно, я поступил неправильно. Сейчас осознаю свою ошибку. Если бы была возможность вернуться в тот момент, я бы этого не повторил.

– Есть желание извиниться перед арбитром? За сам поступок.

– Конечно. Я из-за этой глупой ошибки лишился своей работы, которую я безумно любил. Раз я говорю, что осознаю ошибку, значит, понимаю, что был не прав. Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком. Я виноват, что оскорбил человека. Но если взять его профессиональную деятельность…

– Есть разговоры, что это не вы подходили к микрофону, а кто-то из высшего руководства клуба. Можете ответить?

– Знаете, лучше бы и правда это был кто-то другой. Мне неприятно, что мое имя сейчас везде мусолят. Я три года работают в системе «Ахмата», на стадионе, ничего подобного раньше не случалось. Раньше я не пользовался служебными полномочиями, выполнял только свои обязанности. Сейчас много будут говорить, кто это был. Но уволили-то меня, потому что это сказал я. Это был первый и, похоже, последний раз, – заявил Эдильсултанов, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее в «Ахмате» заявили что судью оскорбил сотрудник пресс-службы, после чего его уволили.