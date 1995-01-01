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    Уволенный сотрудник «Ахмата» объяснил, зачем оскорбил судью

    Бывший сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, уволенный после оскорбления судью Алексея Сухого во время матча грозненского клуба со «Спартаком», прокомментировал инцидент.

    – Вас действительно уволили за то, что вы подошли к микрофону и оскорбили судью?

    – Да, это так. Прежде всего, я человек, который переживает за свою команду. Увидел безобразное судейство и не совладал с эмоциями. У меня есть доступ к дикторской кабинке, в тот момент я находился в ней, не справился с эмоциями и прокричал в микрофон то, что вы слышали. Конечно, я поступил неправильно. Сейчас осознаю свою ошибку. Если бы была возможность вернуться в тот момент, я бы этого не повторил.

    – Есть желание извиниться перед арбитром? За сам поступок.

    – Конечно. Я из-за этой глупой ошибки лишился своей работы, которую я безумно любил. Раз я говорю, что осознаю ошибку, значит, понимаю, что был не прав. Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком. Я виноват, что оскорбил человека. Но если взять его профессиональную деятельность…

    – Есть разговоры, что это не вы подходили к микрофону, а кто-то из высшего руководства клуба. Можете ответить?

    – Знаете, лучше бы и правда это был кто-то другой. Мне неприятно, что мое имя сейчас везде мусолят. Я три года работают в системе «Ахмата», на стадионе, ничего подобного раньше не случалось. Раньше я не пользовался служебными полномочиями, выполнял только свои обязанности. Сейчас много будут говорить, кто это был. Но уволили-то меня, потому что это сказал я. Это был первый и, похоже, последний раз, – заявил Эдильсултанов, передает «Спорт-Экспресс».

    Ранее в «Ахмате» заявили что судью оскорбил сотрудник пресс-службы, после чего его уволили.

    • Инцидент на матче случился после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге. По одной версии, из дикторской рубки крикнули «судья – гондон», по другой версии – «судья – козел».
    • «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 3:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1121

      klim2m 1 минуту назад

      Уволили с повышением )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      rash1959 2 минуты назад

      Теперь этому терпиле и работу искать не нужно, ему "аллах" деньги в почтовый ящик приносить будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7054

      alex1951 10 минут назад

      Дурак ,ты, Эдиль из Султанов.
      Какой уважающий себя джигит ,пойдет извиняться после такого?
      Сказано-сделано Ган Дон,значитса так и есть....
      А вот ,если бы ,,контрацептивом,, обозвал ,то мохет и работал бы дальше...Но ,,Дон Ган,, звучит ,канешна,мощнее))))))

      0
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      Рейтинг: +910

      GermanVo 19 минут назад

      Эволюция как-то мимо прошла мимо этого региона. Мало кого она затронула.

      3
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      Рейтинг: +5657

      piligrim1986 19 минут назад

      судья продажная козел бл**ть))))

      0
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      Рейтинг: +13740

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Развязка, которую так ждали, и о которой так хорошо знали! "Мудро" поступили!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5595

      mihail200606 22 минуты назад

      Кадырова почему то не уволили тогда))

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      Рейтинг: +419

      Randy Ram 36 минут назад

      Табличку надо повесить на стадион - «судья продажная, козел ты!» )))))))

      Раз уж высшее руководство себе позволяло такие... опусы, то чего ж холопам сдерживать себя.

      А так конечно да, попахивает тем, что кто-то из высших криканул, а на бедную овечку все свалили

      3
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      Рейтинг: +1352

      Axe111 49 минут назад

      Это уже не первый раз, дисквалификации стадиона КОНЕЧНО ЖЕ НЕ БУДЕТ!!!!!!! 21Й ВЕК

      1
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      Рейтинг: +3668

      vladik12 50 минут назад

      Цирк))). Какого-то Рафика приплели - думают, что люди совсем тупые, что ли...

      3
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