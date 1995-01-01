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    «Ахмат»: «Судью оскорбил сотрудник пресс-службы. Он уволен»

    Пресс-служба «Ахмат» прокомментировала ситуацию с оскорблением арбитра Алексей Сухого на матче со «Спартаком».

    Неизвестный крикнул в микрофон после удаления нападающего Адама Мбенге. По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».

    «Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6183

      ivanthebest 5 минут назад

      Нашли козла отпущения... А был ли на самом деле козёл? За такое, нужно уже клуб наказывать и крайне серьёзно. Это не в первый раз. Если сейчас спустить на тормозах, сколько ещё подобных козлов, якобы уволенных, мы будем слышать на стадионе и на тв-картинке из Грозного???

      2
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      Рейтинг: +7090

      parevg 8 минут назад

      Уволили главу республики???
      Я в шоке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1359

      compka 11 минут назад

      в первый раз Кадыров взял на себя ответственность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7297

      KLIM777 13 минут назад

      Это нечто)) с одной стороны смешно, но если мы живем в цивилизованной стране, то должны предприниматься суровые меры.

      2
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      Рейтинг: +1995

      uBaH_ 19 минут назад

      На повышение пошел)

      4
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      Рейтинг: +4559

      Persona_non_Grata > uBaH_ 4 минуты назад

      Вот так и делается карьера (((

      1
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      Рейтинг: +3021

      Yev 23 минуты назад

      Смешно, давно так не смеялся.

      2
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      Рейтинг: +22

      Joni10 25 минут назад

      Как они посмели Кадырова уволить(

      4
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