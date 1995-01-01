«Ахмат»: «Судью оскорбил сотрудник пресс-службы. Он уволен»

Нашли козла отпущения... А был ли на самом деле козёл? За такое, нужно уже клуб наказывать и крайне серьёзно. Это не в первый раз. Если сейчас спустить на тормозах, сколько ещё подобных козлов, якобы уволенных, мы будем слышать на стадионе и на тв-картинке из Грозного???
Пресс-служба «Ахмат» прокомментировала ситуацию с оскорблением арбитра Алексей Сухого на матче со «Спартаком».
Неизвестный крикнул в микрофон после удаления нападающего Адама Мбенге. По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».
«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», – говорится в заявлении пресс-службы.
- «Спартак» одержал победу 3:1. Новички Андреа Шюррле и Гус Тиль совершили первые результативные действия в чемпионате. «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.