«Ахмат»: «Судью оскорбил сотрудник пресс-службы. Он уволен»

Пресс-служба «Ахмат» прокомментировала ситуацию с оскорблением арбитра Алексей Сухого на матче со «Спартаком».

Неизвестный крикнул в микрофон после удаления нападающего Адама Мбенге. По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».

«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», – говорится в заявлении пресс-службы.