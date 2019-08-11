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    На матче «Ахмат» – «Спартак» неизвестный оскорбил судью через микрофон

    «Ахмат» дома уступил «Спартаку» (1:3) во встрече пятого тура чемпионата России.

    На 77-й минуте нападающий хозяев Адама Мбенге получил вторую желтую карточку.

    Позже неизвестный оскорбил арбитра Алексея Сухова через микрофон на «Ахмат-Арене». По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».

    Источник: «Бомбардир»

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    11.08.2019 23:37
    Комментарии35
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      Рейтинг: +22

      Joni10 23 минуты назад

      А почему Кадырова неизвестным называют?

      0
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      Рейтинг: +383

      Frankfurt Am Main 43 минуты назад

      наверное Глушаков крикнул.

      0
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      Рейтинг: +202

      Smoking_dog 50 минут назад

      Не удивлюсь если там цивилизованного Шюрле:чемпиона мира- отпи....ят,во умора то будет,как же стыдно перед норм футболистами

      0
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      Рейтинг: +20

      Мост 51 минуту назад

      Рамзан,выходи,тебя запятнали!

      0
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      Рейтинг: +10

      andreym4 1 час назад

      Это провокация!

      0
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      Рейтинг: +1860

      TOMSON 1 час назад

      Пусть на нейтральном несколько игр играют. В прошлый раз их сильно наказывать не стали и похоже зря...

      3
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      Рейтинг: +1920

      JTherry 1 час назад

      хозяину Ахмата испортили праздник, Курбан Байрам))) нехорошо в праздник ругаться, товарисч "неизвестный"...

      5
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      Рейтинг: +2544

      мы_не_рабы 1 час назад

      Это уже было, проходили. "Неизвестный" уже обзывал судей, за что его немножко "пожурили". Но сегодня, праздник в республике, и скорее всего, был не этот "неизвестный", а его клон. Хотя, хрен редьки не слаще.

      5
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      Рейтинг: +52

      Frazaran > мы_не_рабы 1 час назад

      Справедливости ради , голос не его .. лично наверно он не говорил , но кажется что с его подачи . Без его ободрения никто там и пУкнуть не может ))

      2
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      Рейтинг: +1995

      uBaH_ > Frazaran 50 минут назад

      Даудов это походу был)

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      Рейтинг: +1738

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Овцеё.б позорит свой регион.
      Перед игрой дайте ему овцу или барана, пусть пар с ними спустит.

      2
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      Рейтинг: +52

      Frazaran 1 час назад

      Никогда такого не было , и вот опять ..

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