На матче «Ахмат» – «Спартак» неизвестный оскорбил судью через микрофон

А почему Кадырова неизвестным называют?
«Ахмат» дома уступил «Спартаку» (1:3) во встрече пятого тура чемпионата России.
На 77-й минуте нападающий хозяев Адама Мбенге получил вторую желтую карточку.
Позже неизвестный оскорбил арбитра Алексея Сухова через микрофон на «Ахмат-Арене». По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию встречи в Грозном.
- В марте 2013-го года во время матча «Терек» – «Рубин» глава Чечни Рамзан Кадыров крикнул в микрофон «Судья продажная, козел ты» в адрес судьи Виталия Мешкова.