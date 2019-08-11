На матче «Ахмат» – «Спартак» неизвестный оскорбил судью через микрофон

«Ахмат» дома уступил «Спартаку» (1:3) во встрече пятого тура чемпионата России.

На 77-й минуте нападающий хозяев Адама Мбенге получил вторую желтую карточку.

Позже неизвестный оскорбил арбитра Алексея Сухова через микрофон на «Ахмат-Арене». По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».