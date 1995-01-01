Главные новости дня. Малком дебютировал за «Зенит», на «Газпром Арене» произошло столкновение фанатов и ОМОНа

Sky Sport: трансфер Сане в «Баварию» должен состояться до четверга.

РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом», забив на 86-й минуте.

Суперкубок Франции. Голы Мбаппе и Ди Марии принесли победу «ПСЖ» над «Ренном».

РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «Крыльями Советов».

Кононов – об удалении Понсе: «Чисто игровой эпизод. Парень настойчивый, всегда борется с противником».

Джикия: «Кто-то в раздевалке сказал: «Вот время – раньше за Шюррле в FIFA играл, а сейчас он с нами».

Эредивизие. «Витесс» в первом туре в меньшинстве удержал ничью в игре с действующим чемпионом «Аяксом».

Малком дебютировал за «Зенит» в матче с «Краснодаром», заменив Сутормина.

РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром», Дзюба сравнял счет на 91 минуте.

На «Газпром Арене» произошло столкновение фанатов и ОМОНа.

«Бавария» обещала удивить трансферами. В итоге купила трех игроков, но этого оказалось мало