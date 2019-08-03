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    Малком дебютировал за «Зенит» в матче с «Краснодаром», заменив Сутормина

    Приобретенный на этой неделе у «Барселоны» Малком дебютировал за «Зенит». В матче четвертого тура РПЛ против «Краснодара» бразилец вышел на поле на 72 минуте.

    Атакующий игрок сменил другого летнего новичка действующих чемпионов Алексея Сутормина. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

    • В сезоне-2018/19 Малком принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
    • «Зенит» заплатил за бразильца 40 миллионов евро.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2019 23:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +61

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 1 час назад

      Хорошо что Кузяев восстановился именно сейчас, Малкому именно такой партнёр нужен в центре

      1
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      Рейтинг: +446

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      По такой игре за него и 4 миллиона - много. Прибавлять нужно. Необходимо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +629

      Джой > Ганнибал Лектор 1 час назад

      По какой игре?
      Мы Месси купили?Или что?
      Он в команде никого не знает. Вчера прилетел

      2
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      ...
      Рейтинг: +211

      FCTB > Ганнибал Лектор 1 час назад

      А он, что всю игру сыграл?)) Он потренировался с командой один раз всего и сыграл чуть больше 20 минут и ты ждал, что он забьет несколько мячей сразу?

      0
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      Рейтинг: +353

      Frankfurt Am Main > Джой 1 час назад

      45 миллионов евро он стоит,а знакомиться он должен по ходу матча если он профессионал и стоит как пол России

      0
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      Рейтинг: +2468

      Gek Dement > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Это ты по 5 его касаниям мяча определил?) И как тебя еще после таких прозорливых диагнозов в Реал тренером не позвали..)

      2
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      Рейтинг: +446

      Ганнибал Лектор > Джой 41 минуту назад

      Если Семак его выпустил - значит считает, что готов играть. Он не с другой планеты приехал, в футбол играть умеет, игроков по цвету футболок должен различать. Вышел на 20 минут, ни одного острого паса, ни одного удара, ни одной обводки. Зато пасы назад, потери и передвижение по полю пешком. Я не говорю, что плохой игрок. Будь проще

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