Малком дебютировал за «Зенит» в матче с «Краснодаром», заменив Сутормина

Хорошо что Кузяев восстановился именно сейчас, Малкому именно такой партнёр нужен в центре
Приобретенный на этой неделе у «Барселоны» Малком дебютировал за «Зенит». В матче четвертого тура РПЛ против «Краснодара» бразилец вышел на поле на 72 минуте.
Атакующий игрок сменил другого летнего новичка действующих чемпионов Алексея Сутормина. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- В сезоне-2018/19 Малком принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
- «Зенит» заплатил за бразильца 40 миллионов евро.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ.