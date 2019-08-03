Малком дебютировал за «Зенит» в матче с «Краснодаром», заменив Сутормина

Приобретенный на этой неделе у «Барселоны» Малком дебютировал за «Зенит». В матче четвертого тура РПЛ против «Краснодара» бразилец вышел на поле на 72 минуте.

Атакующий игрок сменил другого летнего новичка действующих чемпионов Алексея Сутормина. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.