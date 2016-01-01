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    РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «Крыльями Советов»

    «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в матче четвертого тура РПЛ.

    Счет на 15-й минуте игры открыл нападающий москвичей Федор Смолов. На 88-й минуте форвард самарцев Александр Соболев его сравнял.

    Победу железнодорожникам принес гол полузащитника Гжегожа Крыховяка на четвертой добавленной минуте встречи.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 15; 1:1 – Соболев, 88; 1:2 – Крыховяк, 90+4.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 73), Кабутов, Мияилович (Радонич, 79), Канунников, Соболев.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука (Мурило, 85), Хеведес, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

    Предупреждения: Анюков, 21; Чернов, 58; Карпов, 73; Гацкан, 84; Радонич, 86 – Жемалетдинов, 13; Баринов, 17.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +665

      VVadic 25 минут назад

      Мурило вышел - пропустили гол. Неприятный тип!

      0
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      Рейтинг: -290

      DonBaton 53 минуты назад

      Повезло корявым кочегарам

      0
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      Рейтинг: +4738

      GoLenaStop 58 минут назад

      ...Читаю - Локомотив вырвал победу...
      А в реалиях - Крылья Советов после 90-й минуты загрузили в свои головы настолько много ничейного шампанского, что именно от него их и вырвало...
      Вырвало из игры.
      Локо - благодари КС за ТАКУЮ победу!
      Спасибо командам ! Это было интересно !
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +2458

      yorgenbarenz 1 час назад

      Усиления в Локо нет.Придётся Кикнадзе на поле выходить,в Европе блистать.Лишь бы не перестарался,а то в Челси уведут.

      2
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      Рейтинг: +7034

      parevg 1 час назад

      Всех красно - зеленых с Победой!!!

      3
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      Рейтинг: +1146

      Антон bx14e 1 час назад

      Когда же мы услышим не "Локомотив вырвал победу у Крыльев",а к примеру "Реал не смог и гола забить в двухматчевом противостоянии 8:0 по сумме двух матчей"...))

      4
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      Рейтинг: +2880

      BarStep > Антон bx14e 1 час назад

      Когда ты вырастишь и у тебя появятся мозги.. Хотя бы для того, что бы не писать чушь..

      2
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      ...
      Рейтинг: +1146

      Антон bx14e > BarStep 1 час назад

      пошел ты на ***

      -2
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      Рейтинг: +895

      Sviro 1 час назад

      Локо, в отличие от КрыС, очень нужны очки. Ростов тоже очень нуждается в очках. 12-го августа отвезём 3 очка в Ростов.

      4
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      Рейтинг: +210

      Muhametshin 2 часа назад

      Так себе матч, обе команды как то вяло играли, короче обеим надо прибавлять плохо двигаються.

      0
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      Рейтинг: +4158

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      КС вообще мёртвые. Складывалось впечатление, что КС должны были проиграть эту при любом раскладе. Что за навес в штрафную отдавал игрок я вообще не понял, рядом ни одного игрока в радиусе 3-х метров не было,покати либо на линию штрафной, либо навесь дальше стоящему игроку, во дворах бы такую передачу ни за что бы не отдали. Все единоборства проигрывали. Крылья что с вами?

      0
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      Рейтинг: +506

      ААМ 2 часа назад

      Неубедительно перед ЛЧ

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