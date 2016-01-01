РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «Крыльями Советов»

Мурило вышел - пропустили гол. Неприятный тип!
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в матче четвертого тура РПЛ.
Счет на 15-й минуте игры открыл нападающий москвичей Федор Смолов. На 88-й минуте форвард самарцев Александр Соболев его сравнял.
Победу железнодорожникам принес гол полузащитника Гжегожа Крыховяка на четвертой добавленной минуте встречи.
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Смолов, 15; 1:1 – Соболев, 88; 1:2 – Крыховяк, 90+4.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 73), Кабутов, Мияилович (Радонич, 79), Канунников, Соболев.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука (Мурило, 85), Хеведес, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.
Предупреждения: Анюков, 21; Чернов, 58; Карпов, 73; Гацкан, 84; Радонич, 86 – Жемалетдинов, 13; Баринов, 17.