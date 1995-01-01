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    РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом», забив на 86-й минуте

    «Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче четвертого тура РПЛ.

    На голы хозяев в исполнении Андрея Панюкова и Владимира Ильина ростовчане ответили мячами Эльдора Шомуродова и Бьорна Сигурдарсона.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)

    Голы: 1:0 – Панюков, 14; 1:1 – Шомуродов, 67; 2:1 – Ильин, 81; 2:2 – Сигурдарсон, 85.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров (Егорычев, 83), Емельянов, Бикфалви, Эль Кабир (Бавин, 33), Августиняк, Панюков (Ильин, 72).

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Сигурдарсон, 61), Байрамян (Саплинов, 72), Еременко, Норманн, Попов, Шомуродов.

    Предупреждения: Ароян, 20; Емельянов, 52; Бавин, 88 – Норманн, 43; Шомуродов, 60.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии38
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      Рейтинг: +1733

      Челнинец 19 минут назад

      Еременко хорош, какие передачи он делает!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1298

      алдан2014 > Челнинец 10 минут назад

      А Спартаку не нужен оказался,считаю огромной ошибкой руководства Спама

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      compka 1 час назад

      Сигурдарсон - Плюс
      Сигурдссон - Минус

      0
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      Рейтинг: +1613

      Леха из Твери 1 час назад

      Так и знал, что между ними (и им подобным из болота) всегда катаются ничейки. Ничего и никому не нужно из года в год. Пятерка лидеров не меняется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      dik_fransis > Леха из Твери 1 час назад

      баран ты лёха!!! смотри игру!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +291

      Бардюр > Леха из Твери 1 час назад

      Из болота? Сам то, смотрю, на Гавайях живешь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1613

      Леха из Твери > dik_fransis 1 час назад

      Щас бы в случае чьей-то победы произошло бы покушение на позиции "флагмана" российского футбола или на 2-3 законное место какой-нибудь московской команды. А ничейка всем выгодна, т.к. "провинциалы" очки потеряли. И такое положение дел в таблице РФС желательно со старта сохранять, чтоб не дай бог какой-нибудь казус произошел, и в ЛЧ попадет не питеро-московская команда, как тогда в сезоне 15-16.

      1
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      Рейтинг: +361

      Ростов рулит. 1 час назад

      Всё хорошо у нас. Защита конечно отыграла на 3. А вот что с Песьяковым, что у него в голове. Столько ляпов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Чехов на Садовой > Ростов рулит. 27 минут назад

      В спартак его с доплатой!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1298

      алдан2014 > Ростов рулит. 9 минут назад

      Не даром Спаму не нужен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10146

      Garrincha58 1 час назад

      весёлая игра типа мини АПЛ

      2
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      Рейтинг: +1000

      lek! 1 час назад

      Опять результативная игра , хоть и сыграли в ничью . Наши клубы начали убирать автобус ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1298

      алдан2014 > lek! 8 минут назад

      Хорошо бы,а то смотреть тягостно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32055

      MaxRnD 1 час назад

      Одно радует к судье почти никаких вопросов, что редкость по нынешним беспредельным временам

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36066

      ROSTOV SUPER > MaxRnD 1 час назад

      И не приятно , что голы пропускаем такие , которых и близко быть не должно , что первый , что второй . Надеюсь Валера им сегодня за это вставит !

      6
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      ...
      Рейтинг: +32055

      MaxRnD > ROSTOV SUPER 1 час назад

      Каждый раз, когда мяч летит в сторону наших ворот, я аж дыхание задерживаю, ибо понимаю, что если он прийдёт в створ, то шансов у нас нет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36066

      ROSTOV SUPER > MaxRnD 1 час назад

      Макс , у меня та же песня , каждая атака соперника с ударом по воротам сплошной стресс , да, у команды другая философия с акцентом на атаку , но теперь в защите бардак , начиная от Песи и заканчивая остальными !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4821

      _Marqella_ > ROSTOV SUPER 47 минут назад

      А ты валерьяночки попей и стресс пройдёт...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +688

      rash1959 > MaxRnD 36 минут назад

      поменьше на спартаковские новости залезайте, свои облизывайте.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32055

      MaxRnD > rash1959 23 минуты назад

      Иди в жопу, Алень. Совсем из ума выжил ? Ты вот сейчас на чьей новости решил сопли пожевать ?
      Можешь свои ценные советы засунуть себе куда подальше до характерного щелчка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10747

      slavutiq70 1 час назад

      Болельщикам Урала и Ростова не стоит расстраиваться из за ничьи ,,хорошие у вас команды в этом году,показывают игру приятно смотреть,,

      7
      Ответить
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      Рейтинг: -2106

      Январь 59 1 час назад

      Прекрасная игра. Обе команды играли с желанием , боролись, забивали, никто не тянул резину, никто не корчился по 3 минуты. И Уралу и Ростову-РЕСПЕКТ!!!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2106

      Январь 59 > Январь 59 1 час назад

      Ура я набрал 2000.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32055

      MaxRnD 1 час назад

      Песьяков, каждая игра - это минимум два мяча. Ошибается, спотыкается, выбрасывает рукой прямо сопернику , выпускает мячи из рук - ТРЭШ

      5
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      Рейтинг: +1047

      klim2m > MaxRnD 1 час назад

      Ну вот такой у нас писяк епта))) в каждом матче его косяки)) сказочный долбоящер_))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32055

      MaxRnD > klim2m 1 час назад

      Может конечно виновата смена схемы игры, но 7 мячей Карл ! Как ? ...... (((((

      2
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      Рейтинг: +64

      ALEX TARAN > MaxRnD 1 час назад

      Нужно Бобурина пробовать,письяк никакой... Из-за него 2ничьи...

      2
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      ...
      Рейтинг: +32055

      MaxRnD > ALEX TARAN 1 час назад

      Судя по отзывам зенитовцев, тот ещё хуже

      2
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