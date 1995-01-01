РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом», забив на 86-й минуте

Еременко хорош, какие передачи он делает!
«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче четвертого тура РПЛ.
На голы хозяев в исполнении Андрея Панюкова и Владимира Ильина ростовчане ответили мячами Эльдора Шомуродова и Бьорна Сигурдарсона.
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)
Голы: 1:0 – Панюков, 14; 1:1 – Шомуродов, 67; 2:1 – Ильин, 81; 2:2 – Сигурдарсон, 85.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров (Егорычев, 83), Емельянов, Бикфалви, Эль Кабир (Бавин, 33), Августиняк, Панюков (Ильин, 72).
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Сигурдарсон, 61), Байрамян (Саплинов, 72), Еременко, Норманн, Попов, Шомуродов.
Предупреждения: Ароян, 20; Емельянов, 52; Бавин, 88 – Норманн, 43; Шомуродов, 60.