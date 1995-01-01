Джикия: «Кто-то в раздевалке сказал: «Вот время – раньше за Шюррле в FIFA играл, а сейчас он с нами»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал приход в команду полузащитника Андре Шюррле. Россияне арендовали немца у «Боруссии» из Дортмунда.

«Когда мы сидели в раздевалке, а он зашeл, один из наших игроков сказал: «Блин, вот время — раньше за него в FIFA играл, а сейчас он с нами в раздевалке сидит». Это ведь тоже плюс для более молодых ребят, да и мне приятно, что такой человек будет с нами в раздевалке и на поле, и кушать с нами. Был ли это игрок из молодых? По виду старик, а так…» – сказал Джикия.

Шюррле – чемпион мира 2014 года, участник финального матча.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Фулхэм».

«Спартак» в РПЛ идет девятым.

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