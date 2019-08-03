Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи

И нули на табло.

Матч «Спартака» и «Динамо» должен был поставить одного из тренеров в неудобное положение и пододвинуть к потенциальному увольнению. И Хохлов, и Кононов в последние недели попали под давление – оба слабо стартовали в чемпионате, обоих критикуют с конца прошлого сезона.

Сыграли вничью. Прямо сейчас тренеры сохраняют и место в клубе, и более-менее спокойное существование до следующего матча. Да и нам с вами некого критиковать. Поэтому давайте коротко разберем важные моменты безголевой игры.

• «Динамо» снова слабо отыграло в большинстве. Против «Рубина» москвичи играли в большинстве с 36-й минуты – не забили, пропустили, проиграли. Против «Спартака» с 35-й – не забили, особо ничего не создали.

• Панченко бил много, но бесполезно. Кирилл наносил удары из любых позиций, даже не поднимая голову и не смотря по сторонам. Итог: 12 ударов, 3 в створ, 0 голов. У всего «Спартака» за матч – 11 ударов.

• Пару слов о сыгранности атаки «Спартака». В прошлом сезоне в команде не было ни Мирзова, ни Бакаева, ни Понсе, ни Шюррле. Ананидзе в прошлом сезоне провел на поле 20 минут. Ташаев принял участие в 17 матчах (0 голов, 1 ассист). Не удивительно, что игроки пока совсем друг друга не понимают.

• Понсе получил первую прямую красную в карьере. До этого Эзикеля удаляли три раза – всегда после второй желтой.

За что удалили Понсе:

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019

• Дебют Шюррле и Н'Жи. У Шюррле – 5 попыток дриблинга, 2 удачных. 4 удара, 2 точных. Немец брал на себя игру и старался бить при любой удобной ситуации (но, конечно, не как Панченко).

У Н'Жи 3 попытки дриблинга – 0 удачных. Ну и все.

О новичках лучше судить не по этой игре, а по нашим материалам о них:

У «Динамо» проблема с форвардами, из-за которой могут уволить Хохлова. Н'Жийе ее не решит

Три причины, почему Шюррле скатился до РПЛ: курица, наши ожидания и Моуринью