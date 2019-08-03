Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 21:39
    И нули на табло.

    Матч «Спартака» и «Динамо» должен был поставить одного из тренеров в неудобное положение и пододвинуть к потенциальному увольнению. И Хохлов, и Кононов в последние недели попали под давление – оба слабо стартовали в чемпионате, обоих критикуют с конца прошлого сезона.

    Сыграли вничью. Прямо сейчас тренеры сохраняют и место в клубе, и более-менее спокойное существование до следующего матча. Да и нам с вами некого критиковать. Поэтому давайте коротко разберем важные моменты безголевой игры.

    • «Динамо» снова слабо отыграло в большинстве. Против «Рубина» москвичи играли в большинстве с 36-й минуты – не забили, пропустили, проиграли. Против «Спартака» с 35-й – не забили, особо ничего не создали.

    • Панченко бил много, но бесполезно. Кирилл наносил удары из любых позиций, даже не поднимая голову и не смотря по сторонам. Итог: 12 ударов, 3 в створ, 0 голов. У всего «Спартака» за матч – 11 ударов.

    • Пару слов о сыгранности атаки «Спартака». В прошлом сезоне в команде не было ни Мирзова, ни Бакаева, ни Понсе, ни Шюррле. Ананидзе в прошлом сезоне провел на поле 20 минут. Ташаев принял участие в 17 матчах (0 голов, 1 ассист). Не удивительно, что игроки пока совсем друг друга не понимают.

    • Понсе получил первую прямую красную в карьере. До этого Эзикеля удаляли три раза – всегда после второй желтой.

    За что удалили Понсе:

    • Дебют Шюррле и Н'Жи. У Шюррле – 5 попыток дриблинга, 2 удачных. 4 удара, 2 точных. Немец брал на себя игру и старался бить при любой удобной ситуации (но, конечно, не как Панченко).

    У Н'Жи 3 попытки дриблинга – 0 удачных. Ну и все.

    О новичках лучше судить не по этой игре, а по нашим материалам о них:

    У «Динамо» проблема с форвардами, из-за которой могут уволить Хохлова. Н'Жийе ее не решит

    Три причины, почему Шюррле скатился до РПЛ: курица, наши ожидания и Моуринью

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +129

      Artemka444 44 минуты назад

      пенальти был 100 пудов!!
      А Панченко нужно открыть глаза!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6854

      Skull_Boy 1 час назад

      Забыли добавить, что судья опять спас Спартак не поставив 100% пенальти и не удалив тем самым Жиго

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1903

      Павелий > Skull_Boy 58 минут назад

      Я смотрел матч по ТВ. Да, Жиго приобнял противника. Но он при этом прямо повис на руках защитника. Не надо было так сильно хотеть пенальти, может, судья бы и свистнул.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      Avenger_93 > Павелий 43 минуты назад

      Если ты называешь это слегка приобнял, где был чистый удар по ногам, где нет ни малейшего мотива удара по мячу, то у меня для тебя плохие новости, что нужно бежать к окулисту

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6854

      Skull_Boy > Павелий 32 минуты назад

      Видимо ты трансляцию не донца смотрел, где всегда после игр идет разбор всех эпизодов и именно на этом эпизоде как раз и остановились все эксперты, которые все сразу единогласно признали, что это чистейший удар был по ногам, красная и 11ти метровый

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +347

      Frankfurt Am Main > Skull_Boy 26 минут назад

      да Жиго разбушовалса

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72916
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru