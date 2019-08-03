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    На «Газпром Арене» произошло столкновение фанатов и ОМОНа

    Матч четвертого тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1) прошел не без инцидентов. Возле трибун случилось столкновение фанатов и ОМОНа. Видео можно увидеть ниже.

    Причина вмешательства сотрудников правопорядка на текущий момент неизвестна. Подобный инцидент случился после матча второго тура между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).

    Источник: Твиттер Дмитрия Зимина

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    03.08.2019 23:50
    Комментарии12
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      Рейтинг: -293

      DonBaton 24 минуты назад

      Тупые мусора,их всех надо к себе и расстрелять,а лучше толпе отдать на растерзание

      0
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      Рейтинг: +278

      Lilipyt 42 минуты назад

      Ежу понятно, что тут провокация от фанов идет. Можно подумать, что ОМОН катается по стадионам и дубасит ни в чем "не повинных" ребят. На видео видно, что стоит толпа и чего-то ждет, болельщиков Краснодара наверное. Если бы толпа была не организована, то и не была столь компактна, а стояли хаотично или направлялись к себе домой. Кто-то хотел постоять и получить зрелища?! Он его получил!

      2
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      Рейтинг: +4164

      GoldPlayFIFARus9 44 минуты назад

      Все обратили внимание, что эти паскуды в балаклавах? Лица прячут, боятся, что потом отвечать придется за свои преступления.
      Мусора уже в край страх потеряли. Это вам не митинги, женщин, детей, да пенсионеров с хипстерами щемить, тут и по щам прилететь может

      0
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      Рейтинг: +278

      Lilipyt > GoldPlayFIFARus9 41 минуту назад

      не прилетело ха-ха

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      Рейтинг: +211

      FCTB 1 час назад

      Тут нужно вообще решать из-за чего драка произошла.
      Если фанаты, то делать наказание фанатам. И жесткие например запрет на посещение спортивных мероприятий на пожизненно, а если омон виноват, то выносить наказание им. Увольнение по статье, штрафы и так далее. И так на всех играх делать.
      У нас идет 4 тур, а омон и фанаты (Зенита и Спартака) дважды сталкивались.
      А, что дальше?

      2
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      Рейтинг: +278

      Lilipyt > FCTB 24 минуты назад

      А ты заметил, что других фанатов не трогает ОМОН? Может дело в болельщиках?! Что у Зенита, что у Спартака не самые спокойные ребята и те еще любители кулачные поединков.

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      Рейтинг: +13581

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Наступают нелёгкие времена, ОМОН готовится, тренируется.

      1
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      Рейтинг: +2733

      Yurok161 1 час назад

      Посмотрим на реакцию рфс.Дадут ли арене условную дисквалификацию и оштрафуют ли Зенит?

      2
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      Рейтинг: +1997

      minaev23 > Yurok161 1 час назад

      Замнут....

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      Рейтинг: +781

      acor94 > Yurok161 1 час назад

      а за что штраф? инцидент после матча

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      Рейтинг: +304

      dik_fransis > acor94 56 минут назад

      в ростове вообще то тоже после матча

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      Рейтинг: +2412

      paracetamol 1 час назад

      Сейчас развопятся на весь мир дешевые журналюги.

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