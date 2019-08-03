На «Газпром Арене» произошло столкновение фанатов и ОМОНа

Матч четвертого тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1) прошел не без инцидентов. Возле трибун случилось столкновение фанатов и ОМОНа. Видео можно увидеть ниже.

Причина вмешательства сотрудников правопорядка на текущий момент неизвестна. Подобный инцидент случился после матча второго тура между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).

«Ростов» за столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом получил штраф.

О том инциденте рассказывали болельщики москвичей.

«Зенит», хозяин матча с «Краснодаром», лидирует в РПЛ, является самым богатым клубом страны.