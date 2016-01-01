Фанат «Спартака»: «В Ростове-на-Дону со спины залетел ОМОН и без разбора начал херачить всех дубинками»

После матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2) на «Ростов Арене» случилось столкновение фанатов москвичей и сотрудников полиции. О произошедшем рассказал один из присутствовавших во время инцидента болельщиков гостей.

«Пытались выцепить людей, которые жгли файеры. Когда народ начали уже выпускать, со спины залетел ОМОН и начал без разбора херачить всех дубинками. Просто потому что им по рации передали, что здесь такая ситуация», – рассказал фанат «Спартака».

После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали болельщиков москвичей со стадиона..

Фанаты начали возмущаться, в результате чего вмешался ОМОН, применив дубинки.

Инцидент изучает РФС.

После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки