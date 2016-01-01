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    Фанат «Спартака»: «В Ростове-на-Дону со спины залетел ОМОН и без разбора начал херачить всех дубинками»

    После матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2) на «Ростов Арене» случилось столкновение фанатов москвичей и сотрудников полиции. О произошедшем рассказал один из присутствовавших во время инцидента болельщиков гостей.

    «Пытались выцепить людей, которые жгли файеры. Когда народ начали уже выпускать, со спины залетел ОМОН и начал без разбора херачить всех дубинками. Просто потому что им по рации передали, что здесь такая ситуация», – рассказал фанат «Спартака».

    • После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали болельщиков москвичей со стадиона..
    • Фанаты начали возмущаться, в результате чего вмешался ОМОН, применив дубинки.
    • Инцидент изучает РФС.

    После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Ros0maxa 43 минуты назад

      Мы эту байку уже слышали не раз. Сама невиновность. Ангелы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6960

      alex1951 1 час назад

      Вопрос фанату: Стали ,,херачить дубинками,,.......А за что?.......Тема не раскрыта......Раз ты очевидец - выдай свою ,правдивую,версию.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +768

      amazonaws 1 час назад

      БРЭХНЯ всё это!
      БУЗИТЬ начали спартаковские болельщики и они затеяли ПОТАСОВКУ со стюартами стадиона.
      Те вызвали на подмогу подкрепление.

      ДАВНО пора вводить Fan ID на наших стадионах!!!
      Это веление времени, чтобы отбить всякую охоту у спартаковских футбольных ИДИОТОВ файерить и хулиганить на стадионах!!!

      Если не введут Fan ID, в новом сезоне этого года, то весь УЩЕРБ, который хулиганы наносят стадионам и командам ВЗЫСКИВАТЬ, в трёх кратном размере, с Дюкова, Мейтина и других ГОРЕ чиновников РФС!!!
      Посмотрим, как они тогда засуетятся!!!

      4
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      Рейтинг: +1274

      Axe111 1 час назад

      М***и

      0
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