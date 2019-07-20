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    Болельщики «Спартака» не могли выйти с территории «Ростов-Арены». ОМОН начал разгонять собравшихся у выхода фанатов

    В Ростове-на-Дону завершился матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2). После окончания игры болельщики «Спартака» не могли покинуть территорию «Ростов-Арены». Стюарды не пускали их к выходу со стадиона в течение получаса после конца матча.

    Очевидец событий Николай Сурин сказал, что фанаты начали «громко и эмоционально, но без кулаков, без жести» общаться со стюардами. В это время сотрудники ОМОНа начали разгонять собравшихся болельщиков, применяя дубинки.

    Комментарий Сурина:

    «На выходе толпа людей – никого не пускают. Стоим. Душно. Ждем. Матч закончился уже минут 15-20 как, народ нервничает. У кого самолет, у кого поезд. Не пускают стюарды. Люди в первых рядах начинают со стюардами общаться – ну да, громко и эмоционально, но без кулаков, без жести. Все-таки камеры везде, все уже привыкли к этому.

    Вдруг посреди разговора народ начинает падать друг на друга. Думаю – что за фигня? Озираюсь – сзади влетает ОМОН. Человек 30–40 космонавтов. Влетает ОМОН и с размаху влит всех подряд. Народ падает в панике. Я в шоке – вижу, как одному упавшему со всего размаху бьют по спине. На видео у меня еще не самая жесть. Когда я включил камеру, уже прошло секунд 30. Не до съемки было. Кто-то из омоновцев говорит: будете выходить, как мы скажем. В общем, спустя 45 минут ручеек пошел. Ужас. И это стадион ЧМ-2018».

    Комментариев со стороны МВД пока не было.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      RotBerg 31 секунду назад

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