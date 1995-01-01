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    РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Спартака» на «Ростов Арене» 2 августа. К ростовчанам могут применить санкции

    РФС назначила дату рассмотрения инцидента, произошедшего после матча второго тура РПЛ «Ростов»«Спартак» (2:2).

    После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали болельщиков москвичей со стадиона, объясняя это тем, что полиция ведет поиски нарушителей, которые жгли файеры. Фанаты начали возмущаться, в результате чего вмешался ОМОН, применив дубинки.

    «Ситуация с болельщиками на матче «Ростов» – «Спартак» вчера на заседании КДК не рассматривалась, там обсуждались эпизоды, указанные в рапорте делегата.

    РФС сейчас проводит свою проверку. Вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками «Спартака», состоится 2 августа. С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча», – приводит заявление РФС в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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