РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Спартака» на «Ростов Арене» 2 августа. К ростовчанам могут применить санкции

РФС назначила дату рассмотрения инцидента, произошедшего после матча второго тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:2).

После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали болельщиков москвичей со стадиона, объясняя это тем, что полиция ведет поиски нарушителей, которые жгли файеры. Фанаты начали возмущаться, в результате чего вмешался ОМОН, применив дубинки.

«Ситуация с болельщиками на матче «Ростов» – «Спартак» вчера на заседании КДК не рассматривалась, там обсуждались эпизоды, указанные в рапорте делегата.

РФС сейчас проводит свою проверку. Вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками «Спартака», состоится 2 августа. С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча», – приводит заявление РФС в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.