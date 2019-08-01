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    Конов: стадион «Ростова» избежал дисквалификации за драку фанатов и ОМОНа

    Журналист Василий Конов сообщил, что стадион «Ростова» избежал дисквалификации после инцидента с дракой болельщиков «Спартака» и сотрудников ОМОНа.

    «Стадион «Ростова» избежал дисквалификации в результате разбирательства произошедшего после матча «Ростов» – «Спартак», – написал Конов в своем телеграме.

    По его словам, в качестве наказания ростовчане получили 650 тысяч рублей штрафа и два матча на нейтральном поле условно.

    • Драка болельщиков и ОМОНа произошла после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком»
    • Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.
    • Задержка привела к конфликту между фанатами и стюардами.
    • В ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники которого с дубинками атаковали недовольных людей.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4231

      subbotaspartak 11 минут назад

      Все живы-здоровы?
      И Вам того же.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31441

      portero 37 минут назад

      Хорошо что так завершилось, но космоудодов надо раздевать , защитники бржуинов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3990

      Спартач80 47 минут назад

      Чаморы ростовские,которые свой омон ублюдошный опять расцеловывают в задницу-100% зассут приехать на ответный матч.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +36010

      ROSTOV SUPER > Спартач80 43 минуты назад

      Уж тебя то там точно не будет , потому что ты ссыкун , подстрекать только можешь , а если и будешь на стадике , то в стороночке отираться будешь , вафел бздливый !

      1
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      ...
      Рейтинг: +3990

      Спартач80 > ROSTOV SUPER 41 минуту назад

      Ты уверена,шалашовка омоновская?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +36010

      ROSTOV SUPER > Спартач80 39 минут назад

      Таких ссыкунов как ты разглядеть не сложно , ты уже сейчас бздишь , сморчок сопливый !

      1
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      Рейтинг: +3990

      Спартач80 > ROSTOV SUPER 35 минут назад

      Уж не тебя ли,шававьева ментовская?=))

      -1
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      Рейтинг: +722

      Порванный хрюкан > Спартач80 24 минуты назад

      Что, гниль внутримкадовская, до сих пор бомбит после Ростова ? Так напугали, козлина, что до сих пор по ночам ссышься ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +36010

      ROSTOV SUPER > Спартач80 22 минуты назад

      Ссыкунец , я если перед тобой появлюсь , нассышь и насрешь в штаны , а сейчас ты уже сам своей писанины боишься , белиберду какую то пишешь от страха , вафел опущенный !

      0
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      Рейтинг: +940

      Вот оно чё Михалыч > Порванный хрюкан 4 минуты назад

      Порванный ))) уахххха хааа ....Ишо один аккаунт Ростосупа )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      Gold of Spartak 1 час назад

      Это драка? По-моему это избиение...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1438

      Виталий Орехов > Gold of Spartak 1 час назад

      "...не плачь, не утонет в речке мяч!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36010

      ROSTOV SUPER > Gold of Spartak 1 час назад

      Покажи хоть одну справку из травмпункта или больницы , НЕТУ справок , потому как травм не было ! Дубинки то были не настоящие , а вы разнылись !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +69

      СвинкаСправедливости > ROSTOV SUPER 56 минут назад

      Это вы ноете, когда ножки подкашиваете и выпрашиваете пенальти на ровном месте. Плаксы тополиные.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36010

      ROSTOV SUPER > СвинкаСправедливости 50 минут назад

      Бла-бла-бла , уже две недели ноете , ОМОН пьяно-обкуренным дебилам преподнес небольшой урок , как нельзя себя вести в общественных местах при проведении массовых спортивных мероприятий !

      2
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      ...
      Рейтинг: +3990

      Спартач80 > ROSTOV SUPER 49 минут назад

      Шалавва омоновская тут как тут,своих ипарей опять выгораживает.

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      Рейтинг: +36010

      ROSTOV SUPER > Спартач80 46 минут назад

      Ты, интернетное подстрекательное ссыкло , вафельницу закрой , а то дубинка влетит !

      2
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      Рейтинг: +3990

      Спартач80 > ROSTOV SUPER 42 минуты назад

      Шалашовка,бяги скорее,у твоих ипарей скоро смена закончится,а ты ещё свой спермоприёмник не подготовила.

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      Рейтинг: +722

      Порванный хрюкан > Спартач80 9 минут назад

      А ты, шлюха тарасовская, в этой теме смотрю фишку сечёшь ! ))

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