Конов: стадион «Ростова» избежал дисквалификации за драку фанатов и ОМОНа

Все живы-здоровы?
И Вам того же.
Журналист Василий Конов сообщил, что стадион «Ростова» избежал дисквалификации после инцидента с дракой болельщиков «Спартака» и сотрудников ОМОНа.
«Стадион «Ростова» избежал дисквалификации в результате разбирательства произошедшего после матча «Ростов» – «Спартак», – написал Конов в своем телеграме.
По его словам, в качестве наказания ростовчане получили 650 тысяч рублей штрафа и два матча на нейтральном поле условно.
- Драка болельщиков и ОМОНа произошла после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком»
- Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.
- Задержка привела к конфликту между фанатами и стюардами.
- В ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники которого с дубинками атаковали недовольных людей.
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— baza (@bazabazon) August 1, 2019