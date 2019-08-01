Конов: стадион «Ростова» избежал дисквалификации за драку фанатов и ОМОНа

Журналист Василий Конов сообщил, что стадион «Ростова» избежал дисквалификации после инцидента с дракой болельщиков «Спартака» и сотрудников ОМОНа.

«Стадион «Ростова» избежал дисквалификации в результате разбирательства произошедшего после матча «Ростов» – «Спартак», – написал Конов в своем телеграме.

По его словам, в качестве наказания ростовчане получили 650 тысяч рублей штрафа и два матча на нейтральном поле условно.

Драка болельщиков и ОМОНа произошла после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком»

Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.

Задержка привела к конфликту между фанатами и стюардами.

В ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники которого с дубинками атаковали недовольных людей.