РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром», Дзюба сравнял счет на 91 минуте

«Зенит» в четвертом туре РПЛ встретился с «Краснодаром». Южане, участники Лиги чемпионов, не смогли удержать победу, пропустив в компенсированное время.

Первый гол в свои ворота забил защитник Дуглас Сантос. Ничью же хозяевам принес мяч нападающего Артема Дзюбы.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дуглас Сантос, 80 (в свои ворота); 1:1 – Дзюба, 90+1.

«Зенит»: Лунeв, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Кузяев, 86), Оздоев, Сутормин (Малком, 72), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 69).

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 78), Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон, Намли (Игнатьев, 60), Вилена, Кабелья (Сулейманов, 57), Ари.

Предупреждения: Жирков, 2; Барриос, 28 – Вилена, 36; Кабелья, 54; Рамирес, 61; Ари, 89.

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