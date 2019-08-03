РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром», Дзюба сравнял счет на 91 минуте

Футбольные и другие спортивные клубы России, увы мне, увы...
Ждите - будут хаарошие проверки от налоговой службы, будут и аудиторские нежности, вопросы по зарплатам и премиям...ваши отчёты по целевому и договорному использованию футбольных объектов, по кредитам на восстановление спорта в регионе ... РЕАЛЬНО ВСЁ ПОКАЖЕТЕ.. Отчитаетесь за обещалки и желалки...трансферы со смещенными сроками....откаты за трансляции и понты перед иносранцами...
АГА, а потом мы вместе сделаем наш спорт и стадионы доступными для всех.
Футбол должен остаться игрой - ногомяч , а не превращаться по желанию импортных ублюдков в варваровское бездушное коммерческое шоу и средство для отмывания ворованных у людей и из бюджета НАШЕЙ страны денег!
Будьте готовы!
С ув.
«Зенит» в четвертом туре РПЛ встретился с «Краснодаром». Южане, участники Лиги чемпионов, не смогли удержать победу, пропустив в компенсированное время.
Первый гол в свои ворота забил защитник Дуглас Сантос. Ничью же хозяевам принес мяч нападающего Артема Дзюбы.
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Дуглас Сантос, 80 (в свои ворота); 1:1 – Дзюба, 90+1.
«Зенит»: Лунeв, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Кузяев, 86), Оздоев, Сутормин (Малком, 72), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 69).
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 78), Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон, Намли (Игнатьев, 60), Вилена, Кабелья (Сулейманов, 57), Ари.
Предупреждения: Жирков, 2; Барриос, 28 – Вилена, 36; Кабелья, 54; Рамирес, 61; Ари, 89.