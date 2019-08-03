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    РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром», Дзюба сравнял счет на 91 минуте

    «Зенит» в четвертом туре РПЛ встретился с «Краснодаром». Южане, участники Лиги чемпионов, не смогли удержать победу, пропустив в компенсированное время.

    Первый гол в свои ворота забил защитник Дуглас Сантос. Ничью же хозяевам принес мяч нападающего Артема Дзюбы.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дуглас Сантос, 80 (в свои ворота); 1:1 – Дзюба, 90+1.

    «Зенит»: Лунeв, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Кузяев, 86), Оздоев, Сутормин (Малком, 72), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 69).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 78), Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон, Намли (Игнатьев, 60), Вилена, Кабелья (Сулейманов, 57), Ари.

    Предупреждения: Жирков, 2; Барриос, 28 – Вилена, 36; Кабелья, 54; Рамирес, 61; Ари, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2019 23:27
    Комментарии201
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      Рейтинг: +4748

      GoLenaStop 6 секунд назад


      Футбольные и другие спортивные клубы России, увы мне, увы...
      Ждите - будут хаарошие проверки от налоговой службы, будут и аудиторские нежности, вопросы по зарплатам и премиям...ваши отчёты по целевому и договорному использованию футбольных объектов, по кредитам на восстановление спорта в регионе ... РЕАЛЬНО ВСЁ ПОКАЖЕТЕ.. Отчитаетесь за обещалки и желалки...трансферы со смещенными сроками....откаты за трансляции и понты перед иносранцами...
      АГА, а потом мы вместе сделаем наш спорт и стадионы доступными для всех.
      Футбол должен остаться игрой - ногомяч , а не превращаться по желанию импортных ублюдков в варваровское бездушное коммерческое шоу и средство для отмывания ворованных у людей и из бюджета НАШЕЙ страны денег!
      Будьте готовы!
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +28

      АлексКов 55 минут назад

      Краснодар на победу не наиграл, т.к. ни одного удара в створ. Зенит создал несколько голевых моментов, но ошибка Лунева все испортила. Но это футбол, и я считаю, что итог этой встречи для Краснодара самый лучший. Соперники очень хорошие и дай БОГ, чтобы наши клубы выступили в Еврокубках достойно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +157

      Кронштадт65 > АлексКов 8 минут назад

      Лунёв не ошибался. Он просто вышел взять спокойно мяч в руки.

      0
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      Рейтинг: +2894

      BarStep 1 час назад

      По поводу игры Краснодара меня терзают смутные сомнения... Это не готовность к сезону или маскируются перед играми с Порту? Хотелось бы второе, но как-то тревожно за них...

      4
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      Рейтинг: +2284

      TOL47 > BarStep 1 час назад

      ., надеюсь что силы на Порту берегли.

      1
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      Рейтинг: +2284

      TOL47 1 час назад

      Дзюба два сказал, рядом со штанами, Азмун тоже косипор.

      0
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      Рейтинг: +13581

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не хватает опыта Мусаеву, сам завёл игроков, вместо того, чтобы потерпели и отбились. Просто заигрались и получили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4164

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Удачи Краснодару с Порту, с такой игрой она им ой как понадобится!

      5
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      Рейтинг: +710

      Genz 1 час назад

      Ари не глядя навешивает мяч на две , борющиеся в воздухе за мяч головы, и куда отскочет умный вратарь подождёт на месте. А тупые,как Лунёв, бегут только в ему известное место. Лунька сам привез гол. Кароч, идиотов в зените не убавилось

      1
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      Рейтинг: +211

      FCTB > Genz 1 час назад

      Идиоты есть везде.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2412

      paracetamol > Genz 1 час назад

      С ловилой нужно что-то делать. Подставит кат!

      3
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      ...
      Рейтинг: +211

      FCTB > paracetamol 1 час назад

      Нужно его убирать и взять нормального вратаря. Можно дать шанс Кержакову, Васютину. а Луню на банку. Пусть думает над ошибками

      1
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      Рейтинг: +2284

      TOL47 > FCTB 1 час назад

      Да Лунь еще тот увалень, еще и языка нет как уверенности.

      0
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      Рейтинг: +493

      Toomans 1 час назад

      Короче. Дуглас не виноват, Дзюба молоток, Малком крут, что ни говори, Сутормин все равно молодец, Дриусси пусть кушает плотнее, Краснодар на ничью не наиграл, Газпром-Арена ночью красиво светится. Всем доброй ночи!

      7
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      Рейтинг: -1

      Вальдемар IV > Toomans 1 час назад

      еськов не дал наиграть на победу, а нничью и так скатали бы

      1
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      ...
      Рейтинг: +211

      FCTB > Вальдемар IV 1 час назад

      Ты похоже на интернет бойца)) Который строчит по любому не довольствию)) Так кажется, что ты бот))) Матч завершился и пошел строчить в комментарии.
      Иди лучше пересматривай повтор с этим моментов, ну а потом строчи.

      3
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      ...
      Рейтинг: +157

      Кронштадт65 > Toomans 6 минут назад

      Сутормин всё таки не дотягивает

      0
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      Рейтинг: +216

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Я посмотрел повтор, там не было нарушения, игрок Краснодара начал падать раньше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +626

      Muboraksho 1 час назад

      В Португалию с такой игрой? Не разорвут ли как Нефтчи разорвал Арсенал? А Порту ведь по любому посильнее Нефтчи...

      5
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      ...
      Рейтинг: -2073

      Январь 59 > Muboraksho 1 час назад

      Подождём до среды. Не будем раньше времени посыпать голову пеплом.

      3
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      ...
      Рейтинг: +9

      Из Твери Леха > Muboraksho 1 час назад

      Да и Порту-то то сейчас говорят не тот, что был в 2003 или когда там играл Халк с Фалькао. Но все равно шансов мало, влететь могут похлеще спартачей (тогда им 10 за 2 матча напихали).

      2
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      Рейтинг: -1

      Вальдемар IV > Muboraksho 1 час назад

      как бы зенит не разорвали с малькомами, завершившим карьеру в цвете лет

      1
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      Рейтинг: +4748

      GoLenaStop > Из Твери Леха 1 час назад

      Помолимся в начале игры за наших футболистов... и за родную Тверь!
      С ув.

      1
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