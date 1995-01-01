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    Кононов – об удалении Понсе: «Чисто игровой эпизод. Парень настойчивый, всегда борется с противником»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил ситуацию из матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0), когда на 37 минуте судья удалил форварда хозяев Эсекьеля Понсе. По мнению специалиста, случился игровой эпизод.

    «Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарeм. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошeл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого», – сказал Кононов.

    • Понсе пришел в «Спартак» летом из «Ромы».
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.
    • «Динамо» занимает восьмое место.

    Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +63

      From1945 49 минут назад

      Канонов похоже дебил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +822

      amazonaws 58 минут назад

      Кононов - Ребята отдали все силы и показали характер"???
      Характера у Спартака НЕ БЫЛО.
      А что было???
      А была БЕЗОБРАЗНАЯ игра и грубость на поле!
      У Спартака четыре желтые карточки и одна КРАСНАЯ!!!

      Если и был характер, то у скандального судьи Безбородова, а не у Спартака.
      Во характер, так это характер, согласно ЦЕНЫ вопроса и всем на загляденье судейский СКАНДАЛЬНЫЙ характер.

      На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.

      В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон.
      Новый судейский скандал в пользу Спартака!
      Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
      1000% пеналь!

      Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
      Очередной судейский скандал в пользу Спартака.

      Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
      – "Я считаю, что это 11-метровый удар.
      Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
      – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".

      Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
      Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
      Пять очков Спартак украл у соперников благодаря судейским скандалам в пользу Спартака!!!

      -2
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      Рейтинг: +18477

      oyabun 1 час назад

      Нелепый отмаз. При всех недостатках Адриано и Зе Луиша, они никогда не позволяли себе так играть против вратаря соперника. Хорошо еще что обошлось без травмы!

      4
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      Рейтинг: -290

      DonBaton 1 час назад

      Очередные отмазы,чем дальше,тем веселее

      1
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      Рейтинг: +1837

      uBaH_ 1 час назад

      Он ещё и дурак походу

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