Кононов – об удалении Понсе: «Чисто игровой эпизод. Парень настойчивый, всегда борется с противником»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил ситуацию из матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0), когда на 37 минуте судья удалил форварда хозяев Эсекьеля Понсе. По мнению специалиста, случился игровой эпизод.

«Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарeм. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошeл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого», – сказал Кононов.

Понсе пришел в «Спартак» летом из «Ромы».

«Спартак» в РПЛ идет девятым.

«Динамо» занимает восьмое место.

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