Понсе получил прямую красную карточку в первом тайме матча с «Динамо»

Лесоруб аргентинский. Вот зачем это делать? Рисковать нанести человеку травму, да ещё и команду подставлять. Сейчас Тиль посмотрит с какими кадрами в команде ему играть светит и вернётся в Нидерланды.
В первом тайме матча четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» случилось удаление. На 37 минуте прямую красную карточку получил нападающий хозяев Эсекьель Понсе.
Встречу обслуживает судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
- Понсе пришел в «Спартак» летом из «Ромы».
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
- «Динамо» занимает восьмое место.