Понсе получил прямую красную карточку в первом тайме матча с «Динамо»

В первом тайме матча четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» случилось удаление. На 37 минуте прямую красную карточку получил нападающий хозяев Эсекьель Понсе.

Встречу обслуживает судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.