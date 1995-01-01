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    Понсе получил прямую красную карточку в первом тайме матча с «Динамо»

    В первом тайме матча четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» случилось удаление. На 37 минуте прямую красную карточку получил нападающий хозяев Эсекьель Понсе.

    Встречу обслуживает судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

    • Понсе пришел в «Спартак» летом из «Ромы».
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
    • «Динамо» занимает восьмое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии28
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      Рейтинг: +2978

      Viper for CSKA 6 минут назад

      Лесоруб аргентинский. Вот зачем это делать? Рисковать нанести человеку травму, да ещё и команду подставлять. Сейчас Тиль посмотрит с какими кадрами в команде ему играть светит и вернётся в Нидерланды.

      0
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      Рейтинг: +1338

      Axe111 17 минут назад

      Идиот

      0
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      Рейтинг: +6180

      silver29 33 минуты назад

      Последний шанс конона выпустил немца.

      2
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      Рейтинг: +368

      Ростов рулит. 34 минуты назад

      Спартак проиграет. Поэтому и смотрю, хочу видеть поражение. Появился Шурле-мурле.

      5
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      Рейтинг: +1858

      Dellleone 34 минуты назад

      В спариак всю дорого прям притягивает всяких дегенератов .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3625

      Lester84 35 минут назад

      Все по делу получил!

      2
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      Рейтинг: +10141

      Garrincha58 38 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак всё равно выиграет

      -7
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      Рейтинг: +1858

      Dellleone > Garrincha58 36 минут назад

      Я так не думаю

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      Рейтинг: +156

      releboy 39 минут назад

      Вспомнил китайский фильм "Убойный футбол"

      5
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      Рейтинг: +1581

      все_будет_AUDI > releboy 27 минут назад

      Крутой фильм

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      Рейтинг: +3173

      Каратель 40 минут назад

      **** ушлепок этот Понсе,на ровном месте команду подвёл.после игры будет петь что впылу борьбу,увлекся игрой и ТД и ТП,вместе с пиджаком накуй на выход!

      3
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      Рейтинг: +709

      Genz 40 минут назад

      А где пи..асы левников Карасёв

      -1
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