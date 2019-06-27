Варга: «Лимит – бесполезная вещь. Надо поднимать зарплаты детским тренерам»

Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение по поводу введения нового лимита на легионеров в РПЛ.

Вчера исполком РФС принял решение изменить формулу ограничения числа иностранных игроков с «6+5» на поле на «8+17» в заявке с сезона-2020/21.

«Лимит – бесполезная вещь, я против него. Главное – поднимать уровень российских игроков, хорошо платить тренерам, которые занимаются воспитанием детей. Инфраструктура уже есть, теперь надо поднимать зарплаты. А так получается, что русские футболисты попадают в состав только из-за паспорта, а не из-за качества.

Из-за лимита идет обратный эффект. Все будет хорошо, когда в России поднимется детско-юношеский футбол», – сказал Варга.

РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21

Семак: «Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских игроков. Наиболее приемлемым было бы «10+15»