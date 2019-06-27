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    Варга: «Лимит – бесполезная вещь. Надо поднимать зарплаты детским тренерам»

    Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение по поводу введения нового лимита на легионеров в РПЛ.

    Вчера исполком РФС принял решение изменить формулу ограничения числа иностранных игроков с «6+5» на поле на «8+17» в заявке с сезона-2020/21.

    «Лимит – бесполезная вещь, я против него. Главное – поднимать уровень российских игроков, хорошо платить тренерам, которые занимаются воспитанием детей. Инфраструктура уже есть, теперь надо поднимать зарплаты. А так получается, что русские футболисты попадают в состав только из-за паспорта, а не из-за качества.

    Из-за лимита идет обратный эффект. Все будет хорошо, когда в России поднимется детско-юношеский футбол», – сказал Варга.

    РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21

    Семак: «Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских игроков. Наиболее приемлемым было бы «10+15»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4667

      Антибиотик 21 минуту назад

      Нужно просто тренеров нормальных найти. А этим хоть добавляй зарплату, хоть не добавляй, а толку не будет. В Португалии, Голландии, Англии и т.д. вся молодежь техничная, а у нас одни бревна. Как же низко пал наш чемпионат, если лучшим игроком оказывается Дзюба.

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