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    РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21

    По информации «Чемпионата», на сегодняшнем заседании исполнительного комитета РФС было принято решение изменить формулу лимита на легионеров с «6+5» на «8+17».

    Новое ограничение на иностранных игроков начнет действовать с сезона-2020/21. По его правилам в заявке команды на сезон смогут находиться восемь легионеров и 17 россиян. Все легионеры смогут одновременно выходить на поле.

    Сейчас в Премьер-лиге действует лимит по формуле «6+5» – шесть зарубежных и пять российских игроков на поле. При этом количество легионеров в заявке клубов не ограничено.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +243

      Сенситив 1 минуту назад

      по-поводу лимита - это прерогатива клубов, что им енто даст, увидим, а вот то, что это нововведение российскому ФУТБОЛУ не даст НИЧЕГО, это и к гадалке не ходи, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +4174

      ilichkadr 5 минут назад

      Интересно, какому идиоту пришло в голову именно "8+17"!? В чём фишка 8+17, 9+17, 10+17, 11+17, если все легионеры смогут одновременно выходить на поле? 8 легов и 3 Ивана? Это катастрофа для сборной! Чтож, будем раздавать паспорта, другого не дано.........

      -1
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      Рейтинг: +2474

      arzamas 7 минут назад

      Будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +4127

      Агасфер 9 минут назад

      При наличия лимита
      похрен,так там попа брита...

      0
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      Рейтинг: +824

      den161 10 минут назад

      шо ж теперь зеня будет делать....

      1
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      Рейтинг: +9792

      Garrincha58 27 минут назад

      больше всех легов у Зенита-13 меньше всех у Рубина-2 Спартак и Ахмат-по 11 у остальных 9,8 и меньше,за год оптимизируют

      0
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      Рейтинг: +4844

      piligrim1986 32 минуты назад

      да уж....по-моему хер на хер семняли

      1
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      Рейтинг: +767

      GermanVo 35 минут назад

      Поживём, увидим. По мне 10+15 было бы лучше, тк у нас очень много травм в чемпионате. А по-хорошему, взять бы и отменить лимит на пару-тройку лет и посмотреть, как российские футболисты пуканы рвут, чтоб попасть в команды первой пятёрки.

      2
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      Рейтинг: +30540

      portero 41 минуту назад

      ну может и к лучшему , меньше никаких покупать будут , .

      2
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