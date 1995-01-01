РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21

По информации «Чемпионата», на сегодняшнем заседании исполнительного комитета РФС было принято решение изменить формулу лимита на легионеров с «6+5» на «8+17».

Новое ограничение на иностранных игроков начнет действовать с сезона-2020/21. По его правилам в заявке команды на сезон смогут находиться восемь легионеров и 17 россиян. Все легионеры смогут одновременно выходить на поле.

Сейчас в Премьер-лиге действует лимит по формуле «6+5» – шесть зарубежных и пять российских игроков на поле. При этом количество легионеров в заявке клубов не ограничено.