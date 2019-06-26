Семак: «Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских игроков. Наиболее приемлемым было бы «10+15»

Прав Семак.На сто процентов прав.
Если игрок заранее знает, что он золотой телёнок в стаде, то и отдача будет соответственная.
Лимит это зло..
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выказал недовольство новым лимитом на легионеров, который вступит в силу с сезона-2020/21.
Сегодня исполком РФС принял решение изменить формулу ограничения иностранных игроков с «6+5» на поле на «8+17» в заявке.
«Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось.
Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу», – сказал Семак.
РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21
Медведев – о лимите «8+17»: «Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют в Европе»