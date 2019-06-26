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    Семак: «Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских игроков. Наиболее приемлемым было бы «10+15»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выказал недовольство новым лимитом на легионеров, который вступит в силу с сезона-2020/21.

    Сегодня исполком РФС принял решение изменить формулу ограничения иностранных игроков с «6+5» на поле на «8+17» в заявке.

    «Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось.

    Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу», – сказал Семак.

    РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21

    Медведев – о лимите «8+17»: «Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют в Европе»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии17
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      Рейтинг: +6371

      vka1970 1 минуту назад

      Прав Семак.На сто процентов прав.
      Если игрок заранее знает, что он золотой телёнок в стаде, то и отдача будет соответственная.
      Лимит это зло..

      0
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      Рейтинг: +5929

      silver29 12 минут назад

      А что толку с лимита, когда проблемы начинаются с ДЮСШа есть деньги у родителей их бездарь тренируется, нет талантливому пареньку не пробиться ((((

      2
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      Рейтинг: +1383

      zritelx > silver29 4 минуты назад

      Полностью прав, c этого надо начинать властям- детям бесплатный спорт, а не ордена приближенным раздавать якобы за развитие футбола в стране.

      1
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      Рейтинг: +1605

      Masteralex 17 минут назад

      правильно, поэтому надо было сделать лимит 3 иностранца + 22 россиянина и ограничить россиянам з/п максималкой 400 тысяч баксов в год

      и з/п не будет раздуто и россиян будет играть много в составе, кому не нравится пусть ищет зарубежом предложения лучше

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      Рейтинг: +205

      Himik007 > Masteralex 16 минут назад

      Ага и платили бы им чёрными деньгами...
      Лучше как есть хоть налоги платят.

      0
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      Рейтинг: +1605

      Masteralex > Himik007 10 минут назад

      ой, да там налогов тех копейки, у нас же не Испания какая где налоги на такие з/п доходят 30-40%, ну и в целом игроков которые получают сейчас больше 400 тысяч в год человек 50-60 от силы

      и по черной уже сейчас не модно, и рискованно что не дадут и ататат могут сделать

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      Рейтинг: +102

      novaka1n 17 минут назад

      Согласен с Сергеем Богдановичем. А ещё лучше, что бы на поле всегда было не менее 2 игроков не старше 23 лет, с российский паспортом, и воспитанники своих клубов, ну или что бы хотя бы года 3 провели в системе клуба, так просто можно заставить развивать свои школы и будем иметь 70-80 молодых футболистов, которые будут получать постоянную игровую практику. После 23 играть будешь там, где позволяет уровень. Вот он оптимальный вариант, как мне кажется.

      1
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      Рейтинг: +4105

      subbotaspartak 25 минут назад

      Будет в России чемпионат дешёвых сербов и южноамериканцев,
      А чемпионат ФНЛ для русских засранцев.
      Россияне в ПФЛ ещё подорожают
      И тем более не заиграют.

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      Рейтинг: +4930

      prezent2017 40 минут назад

      В своей стране люди должны получать хорошие деньги!

      0
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      Рейтинг: +177

      Spinorr 1 час назад

      "Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов" - согласен
      "существенно снижает наш потенциал для игры в Европе" согласен, но частично.
      В условиях ФФП уже не скупишь всех подряд, не сманишь хорошей зарплатой, да кроме Зенита у других российских клубов таких сверхвозможностей нет.

      "Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция"
      8+17 в этом смысле отличается на 20% от желаемого Семаком.
      Принципиальный момент, что легионер не будет сидеть в запасе из-за лимита, а только из-за проигрыша в конкурентной борьбе.

      0
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      Рейтинг: +297

      ААМ 1 час назад

      Почти всегда, как и в этом случае, Семак прав.

      2
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      Рейтинг: +241

      ФК_Полоцк 1 час назад

      Футбола нет, одни деньги на уме. Теперь Зенит еще скупит перспективных баночников, чтобы в других клубах не играли...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +912

      алдан2014 1 час назад

      И Семак про тоже в след за Медведевым.Ну скажи прямо,что Зениту не выгодна эта схема лимита,так как много иностранцев неплохого ровня уже не купишь.А в нутри страны уже всё ,что можно было скуплено.

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      Рейтинг: +297

      ААМ > алдан2014 1 час назад

      "Внутри" пишется слитно, грамотей.

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