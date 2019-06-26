Семак: «Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских игроков. Наиболее приемлемым было бы «10+15»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выказал недовольство новым лимитом на легионеров, который вступит в силу с сезона-2020/21.

Сегодня исполком РФС принял решение изменить формулу ограничения иностранных игроков с «6+5» на поле на «8+17» в заявке.

«Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось.

Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу», – сказал Семак.

РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21

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