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    Медведев – о лимите «8+17»: «Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют в Европе»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что новый лимит на легионеров негативно отразится на выступлении российских клубов в еврокубковых турнирах.

    Сегодня исполком РФС принял решение изменить формулу лимита с сезона-2020/21 с «6+5» на поле на «8+17» в заявке.

    – Сегодня принят новый лимит на легионеров по системе «8+17». Сейчас их у «Зенита» больше десяти.

    – После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но все-таки есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать?

    У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» – закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги – важный элемент, но они не являются решающим.

    – У «Зенита» пока нет новичков. Будет ли скорректирована трансферная политика с учетом нового лимита?

    – Нет. Мы предполагали такой сценарий, поэтому никаких изменений в нашей трансферной политике делать не будем. Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о тех точечных усилениях, которые мы намечали. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов. Я думаю, придут максимум три игрока.

    – Формально на поле может быть больше легионеров, но в заявке – меньше.

    – Это понятно, но ведь у нас не по одному легионеру на каждую позицию, это означает, что сразу восемь иностранцев вряд ли смогут одновременно появиться на поле. Необходимо иметь возможность провести замену, чтобы управлять игрой.

    – Стало жестче?

    – Стало тяжелее, конечно. Подготовка к Лиге чемпионов в этом сезоне еще может проходить по старым правилам, но к следующему году надо готовиться по-новому.

    РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +910

      алдан2014 8 минут назад

      Нытик

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      Рейтинг: +6330

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Вот никто не заныл и всех все устраивает, и как всегда марку держит только главные нытики это Зенит, которые уже лет как 10 минимум не могут воспитать своего игрока и как раньше списанный из молодежки заиграет в другом клубе, например Кузяев, то сразу становится ор на весь чемпионат он наш воспитанник, только раньше почему не проводил ни одной минуты за основу команды, которая его якобы воспитала, а теперь идет одна накрутка болота через эфир канала

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      Рейтинг: +10769

      bset 44 минуты назад

      А в следующем сезоне у вас уже ЛЕ будет, не переживайте.

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      Рейтинг: +141

      platinum93 > bset 31 минуту назад

      да какая разница, что будет, ЛЧ или ЛЕ, проблема не только для Зенита, а для всех клубов играющих в Европе, у нас даже для сборной на каждую позицию нет равнозначной замены, что говорить о пяти-шести клубах, которым нужны будут самые лучшие игроки для борьбы? будем просто каждый год в ЛЧ бороться за ЛЕ максимум, а в ЛЕ пытаться выйти из группы с горем пополам, вообще быть беде для нашего футбола, качественные легионеры вряд ли в Россию теперь поедут, смысла 0

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      Рейтинг: +1789

      Рубинище > bset 20 минут назад

      Зенит то как раз накупит Халков да Витселей

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