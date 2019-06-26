Медведев – о лимите «8+17»: «Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют в Европе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что новый лимит на легионеров негативно отразится на выступлении российских клубов в еврокубковых турнирах.

Сегодня исполком РФС принял решение изменить формулу лимита с сезона-2020/21 с «6+5» на поле на «8+17» в заявке.

– Сегодня принят новый лимит на легионеров по системе «8+17». Сейчас их у «Зенита» больше десяти.

– После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но все-таки есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать?

У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» – закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги – важный элемент, но они не являются решающим.

– У «Зенита» пока нет новичков. Будет ли скорректирована трансферная политика с учетом нового лимита?

– Нет. Мы предполагали такой сценарий, поэтому никаких изменений в нашей трансферной политике делать не будем. Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о тех точечных усилениях, которые мы намечали. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов. Я думаю, придут максимум три игрока.

– Формально на поле может быть больше легионеров, но в заявке – меньше.

– Это понятно, но ведь у нас не по одному легионеру на каждую позицию, это означает, что сразу восемь иностранцев вряд ли смогут одновременно появиться на поле. Необходимо иметь возможность провести замену, чтобы управлять игрой.

– Стало жестче?

– Стало тяжелее, конечно. Подготовка к Лиге чемпионов в этом сезоне еще может проходить по старым правилам, но к следующему году надо готовиться по-новому.

РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21