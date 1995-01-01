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    Главные новости дня. РФС принял новый лимит на легионеров, Дзюба – лучший игрок года

    РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21.

    Гинер: «Фернандес не продается. Он никуда не уходит и остается в ЦСКА».

    Дзюба – лучший игрок года по версии РФС, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда.

    Семак: «Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских игроков. Наиболее приемлемым было бы «10+15».

    Гинер: «Усилим ЦСКА, подрастут наши хорошие ребята – и будем ставить цель выйти в полуфинал ЛЧ».

    «Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ.

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» проиграл «Ростову».

    Журналист Win Sports Сеспедес: «Зенит» подписал полузащитника сборной Колумбии Диаса.

    В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?

    Источник: Бомбардир.ру

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