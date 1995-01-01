Главные новости дня. РФС принял новый лимит на легионеров, Дзюба – лучший игрок года

РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21.
Гинер: «Фернандес не продается. Он никуда не уходит и остается в ЦСКА».
Дзюба – лучший игрок года по версии РФС, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда.
Семак: «Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских игроков. Наиболее приемлемым было бы «10+15».
Гинер: «Усилим ЦСКА, подрастут наши хорошие ребята – и будем ставить цель выйти в полуфинал ЛЧ».
«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ.
Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» проиграл «Ростову».
Журналист Win Sports Сеспедес: «Зенит» подписал полузащитника сборной Колумбии Диаса.
В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?