Гинер: «Усилим ЦСКА, подрастут наши хорошие ребята – и будем ставить цель выйти в полуфинал ЛЧ»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о целях команды на перспективу.

По словам руководителя, в будущем москвичи должны бороться за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Задачи ЦСКА? Всегда одни и те же – завоевать чемпионство. В еврокубке – дойти до стадии плей-офф.

В том году было тяжело, при том, что команда отыграла хорошо, но она совсем молодая. Присутствует неопытность, когда надо было придержать мяч, ребята рвались забивать. Сейчас они поднабрались опыта. Потом сделаем хорошую команду и задачей ЦСКА будет пройти до полуфинала Лиги чемпионов. Не в этом году. Когда усилим ЦСКА, и наши хорошие ребята подрастут», – сказал Гинер.

По итогам сезона-2018/19 армейцы заняли в РПЛ четвертое место и вышли в групповой раунд Лиги Европы.

ЦСКА не выступит в Лиге чемпионов впервые в 2012 года.

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