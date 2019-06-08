Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»

Но все равно вы будете сосать)
Глава национального института развития ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о сотрудничестве с ПФК ЦСКА. У сторон есть желание сделать москвичей суперклубом.
«У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведется работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения.
Арена носит наше имя, мы должны дать ей другое качество. Выкуп доли ЦСКА? Такие вещи я не могу открывать», – цитирует Шувалова RSN.
- ЦСКА в минувшем сезоне РПЛ занял четвертое место.
- ВЭБ вложила в стадион ЦСКА 240 миллионов долларов, которые клуб должен вернуть как кредит.
- Москвичи в будущем сезоне сыграют в Лиге Европы.