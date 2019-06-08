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    Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»

    Глава национального института развития ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о сотрудничестве с ПФК ЦСКА. У сторон есть желание сделать москвичей суперклубом.

    «У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведется работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения.

    Арена носит наше имя, мы должны дать ей другое качество. Выкуп доли ЦСКА? Такие вещи я не могу открывать», – цитирует Шувалова RSN.

    • ЦСКА в минувшем сезоне РПЛ занял четвертое место.
    • ВЭБ вложила в стадион ЦСКА 240 миллионов долларов, которые клуб должен вернуть как кредит.
    • Москвичи в будущем сезоне сыграют в Лиге Европы.

    Источник: RNS

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