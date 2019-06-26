Гинер: «Фернандес не продается. Он никуда не уходит и остается в ЦСКА»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается продавать правого защитника Марио Фернандеса в это трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что 28-летним футболистом интересуются «Зенит», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси», «Барселона», «Атлетико» и «Ньюкасл».

«Разговоры про Марио? Он не продается, он никуда не уходит и остается в ЦСКА. А разговоры, они должны быть», – сказал Гинер.