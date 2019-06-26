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    Гинер: «Фернандес не продается. Он никуда не уходит и остается в ЦСКА»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается продавать правого защитника Марио Фернандеса в это трансферное окно.

    Ранее СМИ сообщали, что 28-летним футболистом интересуются «Зенит», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси», «Барселона», «Атлетико» и «Ньюкасл».

    «Разговоры про Марио? Он не продается, он никуда не уходит и остается в ЦСКА. А разговоры, они должны быть», – сказал Гинер.

    • Фернандес перешел в московский клуб из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
    • В составе армейцев защитник провел 236 матчей, забил три гола и сделал 41 результативных передач.
    • Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +415

      OBOLEV 9 минут назад

      Думаю просто предложений хороших не было. В таком возрасте И Красич, Олич Жирков и тд уже были пристроены с лучшие лиги мира)

      0
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      Рейтинг: +346

      Ивантеевец 10 минут назад

      С одной стороны как болельщик ЦСКА рад, с другой - это чуть ли не последний шанс для Марио попробовать свои силы на принципиально ином уровне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3782

      Спартач80 28 минут назад

      Таки нашёл заначку в старом пинджнаке...

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