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    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» проиграл «Ростову»

    «Спартак» проиграл «Ростову» в матче 1-го тура Кубка «Париматч» Премьер со счетом 0:2. Голы забили форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Саплинов.

    Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Полоз, 3; 2:0 – Саплинов, 32.

    «Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич (Сигурдссон, 61), Логашов (Осинов, 60), Чернов (Мамин, 46), Байрамян (Вебер, 46), Глебов (Черкес, 78), Саплинов (Гацкан, 46), Попов (Ионов, 46), Полоз (Эннин, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 52).

    «Спартак»: Максименко (Ребров, 47), Айртон (Джикия, 47), Кутепов (Жиго, 72), Гапонов (Мельгарехо, 47), Ещенко (Рассказов, 62), Умяров (Ханни, 47), Джано (Фернандо, 47), Гулиев (Игнатов, 47; Зобнин, 72), Глушенков (Ломовицкий, 47; Бакаев, 72), Мелкадзе (Ташаев, 47), Зе Луиш (Адриано, 47; Понсе, 72).

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: -4018

      morgan59 6 минут назад

      Игра была скучная. Зрелище не самое интересное. Посмотрим как завтра Быки vc Кони будут пахать на газоне.

      0
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      Рейтинг: -23

      Вальдемар IV 21 минуту назад

      ну а что волера тоже хочет выиграть что-то в сезоне, че ему в чемпе то перепадет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1067

      kazak161 35 минут назад

      Ростов с победой,первый тайм играли по сути новыми игроками да и как во втором,сыгранности пока маловато но это пока,удачи Карпину!

      0
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      Рейтинг: +11027

      Супервайзер 49 минут назад

      А все-таки даже хейторам Спартака будет грустно без этого клуба.
      А клуб тем временем исчезает....(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4937

      prezent2017 52 минуты назад

      Не видать свиням Кулька Соли! Ростову привет и поздравления. Еще один чистый мяч и пен не засчитали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2843

      владимир миронов 53 минуты назад

      По этой тренировочной игре рано делать какие то выводы, все впереди.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5948

      silver29 > владимир миронов 51 минуту назад

      При беге по кругу с препятствиями в виде граблей "впереди " не бывает ((((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5948

      silver29 56 минут назад

      Зачем тешить себя надеждами на новый сезон когда в команде ничего не поменялось (((, тренера нет, команды нет а все чего-то ждут (((((((

      7
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      Рейтинг: +4180

      ilichkadr 59 минут назад

      Глядя на Кононова - перспективы в процессе, а пока полная безысходность. Возможно это взгляд с ящика, хотелось бы ошибиться............

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1758

      Evgeni1952 1 час назад

      Продолжение прошлого сезона, ничего не изменилось.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Krasnodar 123 1 час назад

      Спокойно без паники! У Спартака есть еще арифметические шансы, второй раз подряд заполучить Кубок «Париматч» Премьер!

      2
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