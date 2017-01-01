Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» проиграл «Ростову»

Игра была скучная. Зрелище не самое интересное. Посмотрим как завтра Быки vc Кони будут пахать на газоне.
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче 1-го тура Кубка «Париматч» Премьер со счетом 0:2. Голы забили форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Саплинов.
Кубок «Париматч» Премьер. 1-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Полоз, 3; 2:0 – Саплинов, 32.
«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич (Сигурдссон, 61), Логашов (Осинов, 60), Чернов (Мамин, 46), Байрамян (Вебер, 46), Глебов (Черкес, 78), Саплинов (Гацкан, 46), Попов (Ионов, 46), Полоз (Эннин, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 52).
«Спартак»: Максименко (Ребров, 47), Айртон (Джикия, 47), Кутепов (Жиго, 72), Гапонов (Мельгарехо, 47), Ещенко (Рассказов, 62), Умяров (Ханни, 47), Джано (Фернандо, 47), Гулиев (Игнатов, 47; Зобнин, 72), Глушенков (Ломовицкий, 47; Бакаев, 72), Мелкадзе (Ташаев, 47), Зе Луиш (Адриано, 47; Понсе, 72).