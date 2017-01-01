Журналист Win Sports Сеспедес: «Зенит» подписал полузащитника сборной Колумбии Диаса

Полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас стал игроком «Зенита». Об этом в своем твиттере сообщил журналист колумбийского телеканала Win Sports Хулиан Сеспедес в своем твиттере.

Сумма трансфера – 7 миллионов евро. Также футболистом интересовался «Порту». Официальной информации о переходе пока нет.