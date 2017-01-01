Журналист Win Sports Сеспедес: «Зенит» подписал полузащитника сборной Колумбии Диаса

Можно еще голландца и афганца взять,для полного комплекта)
Полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас стал игроком «Зенита». Об этом в своем твиттере сообщил журналист колумбийского телеканала Win Sports Хулиан Сеспедес в своем твиттере.
Сумма трансфера – 7 миллионов евро. Также футболистом интересовался «Порту». Официальной информации о переходе пока нет.
- Футболисту 22 года, в прошлом сезоне чемпионата Колумбии он провел 12 игр, забил два гола и отдал два ассиста.
- Игрок выступает на позиции левого вингера.
- Ранее португальский сайт A Bola сообщал об интересе «Зенита» к Диасу.
Хулиан Сеспедес – журналист колумбийского телеканала Win Sports. В своем твиттере он сообщает инсайды, связанные с клубами Колумбии и их игрока. Аудитория журналиста в твиттере – 10 тысяч человек.