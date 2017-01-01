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    Журналист Win Sports Сеспедес: «Зенит» подписал полузащитника сборной Колумбии Диаса

    Полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас стал игроком «Зенита». Об этом в своем твиттере сообщил журналист колумбийского телеканала Win Sports Хулиан Сеспедес в своем твиттере.

    Сумма трансфера – 7 миллионов евро. Также футболистом интересовался «Порту». Официальной информации о переходе пока нет.

    • Футболисту 22 года, в прошлом сезоне чемпионата Колумбии он провел 12 игр, забил два гола и отдал два ассиста.
    • Игрок выступает на позиции левого вингера.
    • Ранее португальский сайт A Bola сообщал об интересе «Зенита» к Диасу.

    Источник: Твиттер журналиста Win Sports Хулиана Сеспедеса

    Хулиан Сеспедес – журналист колумбийского телеканала Win Sports. В своем твиттере он сообщает инсайды, связанные с клубами Колумбии и их игрока. Аудитория журналиста в твиттере – 10 тысяч человек.  

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +228

      GSmall 46 минут назад

      Можно еще голландца и афганца взять,для полного комплекта)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      В даль смотрящий 48 минут назад

      Когда клуб это подтвердит и увидим на сборах "Зенита" его, тогда можно считать сделку завершённой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4937

      prezent2017 1 час назад

      Нормально к ЛЧ, будем надеяться, что не хуже Барриоса!

      0
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