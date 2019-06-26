Дзюба – лучший игрок года по версии РФС, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда

Исполком Российского футбольного союза на сегодняшнем заседании утвердил лауреатов национальной премии РФС.

Лучшим игроком года стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов получил премию «Надежда», вручаемую футболистам до 21 года.

Тренером года признан главный тренера петербургского клуба Сергей Семак. Лучшей командой года – «Зенит».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию за вклад в развитие футбола.