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    Дзюба – лучший игрок года по версии РФС, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда

    Исполком Российского футбольного союза на сегодняшнем заседании утвердил лауреатов национальной премии РФС.

    Лучшим игроком года стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов получил премию «Надежда», вручаемую футболистам до 21 года.

    Тренером года признан главный тренера петербургского клуба Сергей Семак. Лучшей командой года – «Зенит».

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию за вклад в развитие футбола.

    • В сезоне-2018/19 «Зенит» под руководством Семака выиграл РПЛ впервые с 2015 года.
    • Дзюба провел за петербуржцев 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +910

      алдан2014 5 минут назад

      Сейчас в Зене два Напа,и сразу видно кто лучше.И это не Дзюба,а Азмун

      0
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      Рейтинг: +910

      алдан2014 6 минут назад

      Что сверху указ пришёл,что Дзюба лучший? Иначе не обьяснить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10970

      Супервайзер 7 минут назад

      Милер лучший менеджер, наше оружие самое современное, наша экономика самая преуспевающая, Путин лучший президент в мире. По версии ВЦИОМ и РФС))

      1
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      Рейтинг: +1676

      Dellleone > Супервайзер 6 минут назад

      Соловьёв и Киселев лучшие ведущие.
      Мутко- лучше всех говорит на английском.
      Мы самая лучшая страна в мире, а все остальные просто нам завидуют !!!!

      0
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      Рейтинг: +415

      OBOLEV 12 минут назад

      Думаю рано превозносить Сафонова! А лучшим был Арсенал. По футболисту лучший Азмун. По моему все читаемо Рэбята

      0
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      Рейтинг: +827

      den161 14 минут назад

      Дзюба? Лучший? что то не пойму...или разный футбол смотрим, или понимание термина "лучший" разное....

      2
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      Рейтинг: +6330

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Сафонов ладно выстрелил, а по остальному вызывает только смех

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