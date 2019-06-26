Дзюба – лучший игрок года по версии РФС, Семак – лучший тренер, «Зенит» – лучшая команда

Сейчас в Зене два Напа,и сразу видно кто лучше.И это не Дзюба,а Азмун
Исполком Российского футбольного союза на сегодняшнем заседании утвердил лауреатов национальной премии РФС.
Лучшим игроком года стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов получил премию «Надежда», вручаемую футболистам до 21 года.
Тренером года признан главный тренера петербургского клуба Сергей Семак. Лучшей командой года – «Зенит».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию за вклад в развитие футбола.
- В сезоне-2018/19 «Зенит» под руководством Семака выиграл РПЛ впервые с 2015 года.
- Дзюба провел за петербуржцев 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.