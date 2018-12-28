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    «Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ

    Евгений Летин, начальник отдела лицензирования РФС, рассказал, что «Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ.

    «Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с некоторыми условиями. Они принесли основные необходимые документы, еще должны будут донести.

    Мы лицензию выдали, но пока она действует с ограничениями – как минимум, наложен запрет на регистрацию новых футболистов. В какой зоне ПФЛ будет выступать клуб, определит лига», – сказал Летин.

    • В сезоне-2018/19 «Анжи» выступал в РПЛ, но вылетел по итогам турнира.
    • В мае махачкалинский клуб не прошел лицензирование для участие в ФНЛ. Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сказал, что команда сосредоточится на «лицензировании для участия ПФЛ».
    • На прошлой неделе стало известно, что клуб сократил долги до 100 миллионов рублей (в начале марта они составляли 360 миллионов).

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +908

      lek! 32 минуты назад

      Жаль , очень тяжело их там видеть . Жалко болельщиков , хоть ФНЛ попали бы .

      2
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      ...
      Рейтинг: +1493

      Леха из Твери > lek! 12 минут назад

      Щас кто-нибудь откажется в их пользу и дадут им место)) Не знаешь что ли наш футбол?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      УРДАН 41 минуту назад

      удачи Анжи

      0
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