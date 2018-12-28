«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ

Евгений Летин, начальник отдела лицензирования РФС, рассказал, что «Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ.

«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с некоторыми условиями. Они принесли основные необходимые документы, еще должны будут донести.

Мы лицензию выдали, но пока она действует с ограничениями – как минимум, наложен запрет на регистрацию новых футболистов. В какой зоне ПФЛ будет выступать клуб, определит лига», – сказал Летин.