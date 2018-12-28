«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ

Жаль , очень тяжело их там видеть . Жалко болельщиков , хоть ФНЛ попали бы .
Евгений Летин, начальник отдела лицензирования РФС, рассказал, что «Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ.
«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с некоторыми условиями. Они принесли основные необходимые документы, еще должны будут донести.
Мы лицензию выдали, но пока она действует с ограничениями – как минимум, наложен запрет на регистрацию новых футболистов. В какой зоне ПФЛ будет выступать клуб, определит лига», – сказал Летин.
- В сезоне-2018/19 «Анжи» выступал в РПЛ, но вылетел по итогам турнира.
- В мае махачкалинский клуб не прошел лицензирование для участие в ФНЛ. Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сказал, что команда сосредоточится на «лицензировании для участия ПФЛ».
- На прошлой неделе стало известно, что клуб сократил долги до 100 миллионов рублей (в начале марта они составляли 360 миллионов).