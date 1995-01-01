«Анжи» сократил долги до 100 миллионов. Клуб сможет играть в ПФЛ

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что за последние несколько месяцев долги махачкалинского клуба сократились более чем в три раза.

«На начало марта общие долги клуба составляли 360 миллионов рублей. На сегодняшний день они составляют порядка 100 миллионов. Что касается задолженностей по зарплатам, то они составляют почти 68 миллионов рублей», – сказал Кадиев.

Улучшение финансовой ситуации позволит «Анжи» избежать банкротства и принять участие в следующем розыгрыше ПФЛ.

Генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов подтвердил, что «Анжи» прошел лицензирование и получил одобрение от РФС.

«Одобрили. Нам до 26 июня нужно донести документы с финансовыми гарантиями. Просто физически не удалось сегодня это сделать», – сообщил Агарагимов.