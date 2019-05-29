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    Гендиректор «Анжи»: «Мы сосредоточимся на лицензировании для участия ПФЛ»

    Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о том, что команда может заявиться в ПФЛ.

    • Клуб вылетел из РПЛ по итогам сезона-2018/19.
    • Сегодня в РФС сообщили, что «Анжи» отозвал апелляцию, в которой просил обжаловать отказ на участие в ФНЛ.

    «Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию. Необходимые документы мы представить, к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон.

    Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась, соответственно, нам нечего было представить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное ее решение.

    Теперь мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в первенстве ПФЛ. Это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше.

    Кроме того, нам нужно подготовить дорожную карту – план погашения имеющихся просроченных задолженностей на ближайшие один-два года. Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня.

    Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе и со стороны руководства РФС. Лично Александр Валерьевич Дюков проявил заинтересованность в сохранении «Анжи», а значит, мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба.

    В подобных ситуациях многие спешат закрыть клуб и объявить о банкротстве, уйдя таким образом от долгов. Мы же действительно хотим свои долги погасить и рассчитаться с нашими футболистами», – сказал Агарагимов.

    • В апреле 2019 года «Анжи» попросил у властей Дагестана финансовую помощь (650 миллионов рублей), но получил отказ.
    • Клуб не может выплатить долги перед игроками и персоналом клуба.

    «Деньги заканчиваются. Продал квартиру». Последние полгода «Анжи» – ад

    Источник: «Чемпионат»

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    29.05.2019 21:57
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