Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    «Анжи» попросил 650 миллионов рублей у руководства Дагестана, но получил отказ

    Председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов сообщил, что «Анжи» попросил у руководства республики выделить клубу 650 миллионов и подчеркнул, что регион не может себе позволить оказать финансовую помощь махачкалинцам.

    «В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» – частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены.

    Для понимания: 650 миллионов – это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. У нас до сих пор, к сожалению, остается ряд школ с трехсменным обучением, и мы должны срочно решать эту насущную проблему. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь», – сказал Карибов.

    • В текущем сезоне «Анжи» испытывает проблемы с финансированием. Долги клуба, по данным СМИ, составляют более 200 миллионов рублей. Футболисты и персонал клуба не получают зарплату с прошлого года.
    • После 26-ти туров махачкалинцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на пять очков.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:42
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6379

      parevg 2 минуты назад

      Не надо было без денег заявляться в РПЛ на это сезон, тем более что в прошлом, благополучно вылетели в стыковых матчах.
      И заявились не по спортивному принципу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5236

      KLIM777 19 минут назад

      Заявите клуб в ПФЛ. Какими бы они не были балеринами, но все равно у клуба есть история, которую нужно в каких-то качествах сохранять. А не так как поступили подлые воры с Амкаром.

      на примере с Амкаром, порой кажется, что пропадают деньги, хотя они были каждый год из-за того, что на стадион мало народу ходит. По сути для кого такие вложения, если на стадионе три Ивана, как это было в последние сезоны у Амкара. Сотни миллионов рублей ради 3-5 тысяч человек на домашнем матче?

      Вспоминается еще период Это-о и других футболистов, как же все было красочно и временно. Весь смысл олигархов в нашей стране. Купил, поигрался и бросил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1387

      InterMilLano1908 26 минут назад

      Пора клуб на авито выставлять

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +618

      Фанат Рубина > InterMilLano1908 11 минут назад

      в италии вон вроде на аукцион палермо чтоль выставляли за 1 евро.. нос обязанностью погасить долги клуба

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68571
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru