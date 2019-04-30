«Анжи» попросил 650 миллионов рублей у руководства Дагестана, но получил отказ

Не надо было без денег заявляться в РПЛ на это сезон, тем более что в прошлом, благополучно вылетели в стыковых матчах.
И заявились не по спортивному принципу.
Председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов сообщил, что «Анжи» попросил у руководства республики выделить клубу 650 миллионов и подчеркнул, что регион не может себе позволить оказать финансовую помощь махачкалинцам.
«В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» – частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены.
Для понимания: 650 миллионов – это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. У нас до сих пор, к сожалению, остается ряд школ с трехсменным обучением, и мы должны срочно решать эту насущную проблему. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь», – сказал Карибов.
- В текущем сезоне «Анжи» испытывает проблемы с финансированием. Долги клуба, по данным СМИ, составляют более 200 миллионов рублей. Футболисты и персонал клуба не получают зарплату с прошлого года.
- После 26-ти туров махачкалинцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на пять очков.