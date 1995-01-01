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    Клубы РПЛ единогласно выступили против реформирования еврокубков

    Российская Премьер-лига выступила с официальным заявлением касательно возможных реформ еврокубковых турниров.

    «Клубы Российской Премьер-лиги обсудили проект реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.

    Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования. При этом квалификация в Лигу чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в Премьер-лиге.

    Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. Руководству Лиги поручено продолжать сотрудничество с Европейскими Лигами, болельщиками и другими заинтересованными сторонами для выработки конструктивных предложений по улучшению европейских клубных соревнований, не наносящих вреда национальному первенству», – говорится в заявлении РПЛ.

    • Весной Ассоциация европейских футбольных клубов предложила кардинально изменить формат ЛЧ с сезона-2024/25.
    • Согласно задумке, турнир должен стать закрытым соревнованием без принципа квалификации.
    • Предполагается, что каждый год в ЛЧ могут входить только восемь новых команд.

    «Атлетико» и другие клубы Примеры против реформирования Лиги чемпионов

    УЕФА – о возможных реформах в ЛЧ: «Обсуждение ведется только на консультационной основе»

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +190

      99-й 16 минут назад

      Боятся что не попадут туда при таком раскладе?

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      Рейтинг: +1360

      Snek > 99-й 8 минут назад

      Почему боятся? Как бы в проекте уже и написано, что РПЛ в топ-5 не входит, а значит в пролёте.

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