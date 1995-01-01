Клубы РПЛ единогласно выступили против реформирования еврокубков

Российская Премьер-лига выступила с официальным заявлением касательно возможных реформ еврокубковых турниров.

«Клубы Российской Премьер-лиги обсудили проект реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.

Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования. При этом квалификация в Лигу чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в Премьер-лиге.

Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. Руководству Лиги поручено продолжать сотрудничество с Европейскими Лигами, болельщиками и другими заинтересованными сторонами для выработки конструктивных предложений по улучшению европейских клубных соревнований, не наносящих вреда национальному первенству», – говорится в заявлении РПЛ.

Весной Ассоциация европейских футбольных клубов предложила кардинально изменить формат ЛЧ с сезона-2024/25.

Согласно задумке, турнир должен стать закрытым соревнованием без принципа квалификации.

Предполагается, что каждый год в ЛЧ могут входить только восемь новых команд.

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