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    УЕФА – о возможных реформах в ЛЧ: «Обсуждение ведется только на консультационной основе»

    Пресс-служба УЕФА прокомментировала ситуацию с возможным изменением регламента Лиги чемпионов.

    8-го июня представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо сказал, что в плюсе от предполагаемых реформ останутся только клубы топ-5 лиг Европы, а Россия может лишиться места на турнире. «Атлетико», «Валенсия» и «Севилья» выступили против.

    «В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.

    Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА», – говорится в сообщении.

    Кикнадзе – о реформировании Лиги чемпионов: «Идет реальная драка за деньги. Это серьезнейшая угроза чемпионатам»

    Источник: «Интерфакс»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3067

      ivan-football-fan 16 минут назад

      "...8-го июня представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо сказал, что в плюсе от предполагаемых реформ останутся только клубы топ-5 лиг Европы, а Россия может лишиться места на турнире...."
      ВСЁ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ ИСПАНЕЦ! Если пять ТОПОВ решать создать свою ЛЧ, нам, КАК И МНОГИМ ДРУГИМ футбольным задворкам Европы, там места не найдётся!
      Только очень уж должность у него непонятная - "представитель чемпионата Испании в России"))))

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