УЕФА – о возможных реформах в ЛЧ: «Обсуждение ведется только на консультационной основе»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала ситуацию с возможным изменением регламента Лиги чемпионов.

8-го июня представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо сказал, что в плюсе от предполагаемых реформ останутся только клубы топ-5 лиг Европы, а Россия может лишиться места на турнире. «Атлетико», «Валенсия» и «Севилья» выступили против.

«В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.

Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА», – говорится в сообщении.

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