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    Представитель Ла Лиги: «Россия может оказаться почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов»

    Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо выразил мнение, что новый формат Лиги чемпионов навредит европейскому футболу.

    «В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Англии. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто», – сказал Серехидо.

    • Весной Ассоциация европейских футбольных клубов предложила кардинально изменить формат ЛЧ с сезона-2024/25.
    • Согласно задумке, турнир должен стать закрытым соревнованием без принципа квалификации.
    • Предполагается, что каждый год в ЛЧ могут входить только восемь новых команд.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2983

      ivan-football-fan 2 минуты назад

      Какая-то гнилостная формулировка! Как будто все именно против России ополчились...
      ТОЛЬКО Россию в последний раз пинали за допинг , а здесь "под нож" пойдут все, кто не в списке 5 топовых лиг! Мы, ведь, только в отчётах несменяемых "супердержава", а так... Очень бледненько во всём, включая и футбол.
      С НОВОЙ ЛЧ ВСЁ ПОНЯТНО: РЕЧЬ О ЕЩЁ БОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ БАБЛА В МЕНЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ РУК.
      Кто-то думает, что "остальная Европа потеряет интерес к Лиге где не будут представлены отечественные клубы СВОИХ СТРАН"?
      Чёрта с два!)))
      Да мы сами с бОльшим удовольствием смотрим и здесь же обсуждаем эти же самые ПЯТЬ ЧЕМПИОНАТОВ, где смогли обеспечить участие ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСОВ СО ВСЕГО МИРА- от Африки до , кстати России! Все мы видим, как Головин Европу за горло взял с "Монако"!)))).

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      Рейтинг: +4123

      ilichkadr 8 минут назад

      Интересно, а кто будет спонсором нового формата ЛЧ?

      1
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      Рейтинг: +2983

      ivan-football-fan > ilichkadr 59 секунд назад

      УЕФА уже давно гипер корпорация с миллиардными оборотами. Плюс интерес САМЫХ богатых клубов, которые скинутся "по копеечке".+

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      Рейтинг: +1036

      ГенГриг 17 минут назад

      Надо ,вообще с Европы уходить в Азию . В Европах у нас шансов уже не будет . Даже если когда нибудь появятся у нас крепкий вариант .то все равно дальше полуфинала не пустят.засудят или еще чего...

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      Рейтинг: +2983

      ivan-football-fan > ГенГриг 10 минут назад

      ...а из Азии потом - в Африку? И...далее по списку - В Антарктику?

      0
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      Рейтинг: +243

      Вальдемар IV > ГенГриг 7 минут назад

      да у нас крепкие варианты в своей стране даже не пускают в лч, лишь сухины газпромы своих тянут

      0
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      Рейтинг: +468

      FCZenit is Ivanovo 29 минут назад

      Тогда вы самый главный спонсор ЛЧ потеряете

      1
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      Рейтинг: +3495

      la verdad > FCZenit is Ivanovo 17 минут назад

      Этот главный спонсор - убыточная компания с долгами в миллиарды долларов.

      1
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      Рейтинг: +2983

      ivan-football-fan > la verdad 11 минут назад

      йес+

      0
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      Рейтинг: +5892

      Eddyson > FCZenit is Ivanovo 10 минут назад

      Он же сказал "почти": как раз место под "лучший клуб Восточной Европы" оставил.

      0
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      Рейтинг: +6297

      KLIM777 41 минуту назад

      пусть катятся к чертовой бабушке.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      Хведя 42 минуты назад

      Если сие решение носит политический характер (против России) - понятно. Если вообще против неважно выступающих и в пользу топов - это превращение ЛЧ в секту с массовой потерей внимания к турниру. История знает такой пример: Кубок УЕФА до реформирования в 1970-х гг назывался Кубок Ярмарок и предназначался для ведущих команд Европы. В итоге стал никому не интересен, пока не сняли запреты на участие "слабых" команд.

      2
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      Рейтинг: +3420

      SPACE TRUCKIN > Хведя 34 минуты назад

      В ТАКОМ ФОРМАТЕ ТУРНИР БУДЕТ НЕИНТЕРЕСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕЙ ЕВРОПЕ...ДУМАЮ,ЧТО ЭТО ТОЛЬКО МЫСЛИ ВСЛУХ ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3495

      la verdad > SPACE TRUCKIN 20 минут назад

      У тебя капс западает или ты слабовидящий?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +606

      латунный сепаратист 52 минуты назад

      а зенит им газ отключит

      6
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      Рейтинг: +110

      GSmall 54 минуты назад

      Я лично приеду и набью морду каждому кто исключит Зенит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Тям-Сям > GSmall 38 минут назад

      Я бы на это все посмотрел .... слова слова, 0 действий

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3495

      la verdad > GSmall 18 минут назад

      У тебя визы нет и никогда не было :))))

      0
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      Рейтинг: +243

      Вальдемар IV > GSmall 6 минут назад

      покорителей минска вообще надо навсегда исключить

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