Представитель Ла Лиги: «Россия может оказаться почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов»

Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо выразил мнение, что новый формат Лиги чемпионов навредит европейскому футболу.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Англии. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто», – сказал Серехидо.