Представитель Ла Лиги: «Россия может оказаться почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов»

Какая-то гнилостная формулировка! Как будто все именно против России ополчились...
ТОЛЬКО Россию в последний раз пинали за допинг , а здесь "под нож" пойдут все, кто не в списке 5 топовых лиг! Мы, ведь, только в отчётах несменяемых "супердержава", а так... Очень бледненько во всём, включая и футбол.
С НОВОЙ ЛЧ ВСЁ ПОНЯТНО: РЕЧЬ О ЕЩЁ БОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ БАБЛА В МЕНЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ РУК.
Кто-то думает, что "остальная Европа потеряет интерес к Лиге где не будут представлены отечественные клубы СВОИХ СТРАН"?
Чёрта с два!)))
Да мы сами с бОльшим удовольствием смотрим и здесь же обсуждаем эти же самые ПЯТЬ ЧЕМПИОНАТОВ, где смогли обеспечить участие ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСОВ СО ВСЕГО МИРА- от Африки до , кстати России! Все мы видим, как Головин Европу за горло взял с "Монако"!)))).
Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо выразил мнение, что новый формат Лиги чемпионов навредит европейскому футболу.
«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Англии. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто», – сказал Серехидо.
- Весной Ассоциация европейских футбольных клубов предложила кардинально изменить формат ЛЧ с сезона-2024/25.
- Согласно задумке, турнир должен стать закрытым соревнованием без принципа квалификации.
- Предполагается, что каждый год в ЛЧ могут входить только восемь новых команд.